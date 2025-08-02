İstanbul'da kiraz pahalılığı

İstanbul Ticaret Odası (İTO), temmuz enflasyonu açıklamasının ardından fiyat değişimlerini de açıkladı.

İTO verilerine göre, 2025 Temmuz ayında İstanbul’da 186 ürünün fiyatı artarken 38 ürünün fiyatı geriledi. En yüksek artış yüzde 29,49 ile kirazda görülürken, en fazla ucuzlayan ürün ise yüzde 49,47 düşüşle karpuz oldu. Gıda fiyatlarındaki dalgalanmalar vatandaşın mutfağını doğrudan etkilerken, ulaştırma ve konut harcamalarındaki artışlar da dikkat çekti.

İTO, 2025 yılı Temmuz ayına ilişkin perakende fiyat değişimlerini açıkladı. Piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yayımlanan verilere göre, geçen ay İstanbul’da 336 ürünün fiyatı takip edildi.

Bu ürünlerin 186’sının fiyatı yükselirken, 38’inin fiyatı düştü. Kalan ürünlerde ise sabitlik gözlemlendi.

KİRAZ ZAM ŞAMPİYONU, KARPUZ UCUZLUKTA LİDER

Temmuz ayında fiyatı en çok artan ürün, yüzde 29,49’luk artışla kiraz oldu. Kirazı, doğalgaz, çilek, uçak bileti, limon ve bazı sağlık harcamaları izledi. Özellikle doğalgazdaki yüzde 28,69’luk artış, konut harcamaları grubunda dikkat çekti. Sağlık alanında ise ameliyat ücretleri ve uzman doktor muayene bedelleri yüzde 20 oranında arttı. Gıda grubunda domates, sivri biber, çarliston biber ve armut gibi birçok ürünün fiyatında çift haneli artışlar gözlemlendi.

Diğer yandan, temmuz ayında fiyatı en fazla düşen ürün yüzde 49,47’lik oranla karpuz oldu. Onu kavun, salatalık, erik, kabak ve maydanoz takip etti. Sebze grubundaki düşüş dikkat çekerken, yumurta, patates, kuru soğan ve sarımsak gibi temel ürünlerde de hafif fiyat gerilemeleri yaşandı.

GIDA HARCAMALARI LİSTEDE ÖNE ÇIKIYOR

İTO’nun verileri, hem artan hem de azalan ürünler arasında en yoğun hareketin gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yaşandığını ortaya koydu. Yaz mevsiminin etkisiyle meyve ve sebze fiyatlarında dalgalanmalar gözlenirken, özellikle mevsimsel ürünlerde sert iniş çıkışlar dikkat çekti. Ulaştırma ve konut gibi temel harcama gruplarındaki artış ise genel enflasyon üzerindeki etkisini sürdürmeye devam ediyor.