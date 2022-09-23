İstanbul'da satışa sunulan Apple uzun kuyruk oluşturdu

Yeni modelleri çıkan Apple marka telefonların, iPhone 14, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro modelleri bugün Türkiye'de satışa sunuldu. Büyük ilgi gören telefonlar uzun kuyruğa sebep oldu.

Apple yeni model telefon satışlarını dünya genelinde satışa çıkardı. Türkiye'de bugün satışa çıkan yeni model telefonu almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Her yeni modeli merak uyandıran Apple marka telefonlar, 30 bin 999 TL ile 57 bin 200 TL arasında değişen fiyatlardan telefon almak isteyenlerin satışına sunuluyor.

Günler öncesinden rezervasyon yapıldı

iPhone 14, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro satışın ilk gününde Apple Store’larda uzun kuyrukların oluşması dikkat çekti. Yeni model telefon almak isteyen vatandaşlar günler öncesinden rezervasyon yaptı.

"Yaklaşık 45 dakika bekledim"

İHA'nın haberine göre, telefon almak için erkenden gelen Muammer Aydın, "Yeni modelleri sürekli takip ediyorum. Sabah saat 09.45 gibi geldim. Yaklaşık 3 saatin sonunda telefonu alabildim. Dün akşam lansman sonrasında bir tane aldım ikinciye müsaade etmediler. Bugün ise buraya gelerek eşim için ikinci telefonu aldım." şeklinde konuştu.

Sabah saatlerinde geldiğini ifade eden bir başka vatandaş ise, "Yaklaşık 45 dakika bekledim. Çalışan arkadaşlar yardımcı oluyorlar. Her sene ilk çıktığı zaman alıyorum. 1 terabaytlık modelini 57 bin TL’ye aldım." dedi.