İstanbul'da taksicilerin istediği zam oranı belli oldu

İstanbul trafiğinde direksiyon sallayan taksiciler; yüzde 30'luk zammın yanı sıra açılışın 10 TL, kısa mesafe ücretinin de 20 TL olmasını istiyor.

İstanbul'da uzun zamandır taksicilerle ilgili tartşımalar gündemde.

Kısa mesafe yolculuğu kabul etmeyenler, çeşitli bahanelerle Türk yolcu kabul etmeyenler, yolu uzatıp araca binen turistlerden fazla para isteyenler...

Taksici camiası; bu sorunlara neden olan şoförleri 'çürük elmalar' olarak adlandırsa da İstanbul'un birçok noktasında taksiye binen vatandaşlar, benzer sorunları yaşıyor.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, yaşanan tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hürriyet yazarı Orkun Ün'ün sorularını yanıtlayan Eyüp Aksu, taksi ücretlerine zam yapılması durumunda taksi bulamama sorununun çözüleceğini söyledi.

TAKSİ BULAMAMA SORUNU NASIL ÇÖZÜLÜR

Eyüp Aksu, taksicilerin beklediği zam oranını da açıkladı.

Aksu, "İstanbul halkı toplu taşımaya binmiyor ucuz olduğu için taksiye biniyor. Makul bir zam yapılırsa bu taksi bulmama sorunu da çözülmüş olur.

TAKSİCİLER NE KADAR ZAM İSTİYOR

Açılış en az 10 TL olmalı, kısa mesafe en az 20 TL olmalı, taksimetrelere kilometre başına yüzde 30 zam yapılmalı." ifadelerini kullandı.