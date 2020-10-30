İstanbul'da yaşayan 3 kardeş, Elazığ'a baba yadigarı bağı geliştirmeye geliyorlar

İstanbul'da baba yadigarı medikal firmasını yöneten 3 kardeş aynı zamanda memleketleri Elazığ'da yine babalarından kalan üzüm bağında üretimi sürdürüp, işi büyüterek ekonomiye katkı sağlıyor.

İstanbul'da medikal firması sahibiyken 57 yaşında işini çocukları Devrim ve Erkan Baran ile Fatma Baytaş'a bırakıp, 2002 yılında memleketi Elazığ'ın Çatalharman köyüne dönen Şükrü Baran, doğduğu topraklara vefa borcunu ödemek için aldığı arazinin 350 dönümüne 27 bin öküzgözü üzümü fidesi dikti.

ÖKÜZGÖZÜ ÜZÜMÜ ÜRETİMİNİN ELAZIĞ'DA YAYGINLAŞMASINDA ÖNCÜ

O dönem kentin en büyük üzüm bağlarından birini oluşturan Baran, yetiştirdiği tescilli öküzgözü üzümünün Elazığ'da üretiminin yaygınlaşmasına da öncülük etti ve ardından 2010 yılında vefat etti.

Bunun üzerine Baran'ın çocukları babalarının hatırasını yaşatmak için "Şükrü Baran Bağı" adını verdikleri üzüm bağında üretim yaptıkları alanı artırarak ürünü çeşitlendirdiler.

"BABAMIZDAN KALAN 350 DÖNÜM BAĞI ÜÇ KARDEŞ 600 DÖNÜME ÇIKARDIK"

Kardeşlerden Devrim Baran, babalarının eldeki imkanlar ile neler başarılabileceğini gösterdiğini söyledi.

Devrim Baran, "3 kardeş olarak babamızın doğup büyüdüğümüz bu topraklara bıraktığı emanete, baba yadigarı üzüm bağına sahip çıkmak için buradayız. Babamızdan kalan 350 dönüm bağı üç kardeş 600 dönüme çıkardık. Bölgedeki en büyük üzüm üreticilerinin başında gelmekteyiz. Bunu daha da ilerilere taşımak istiyoruz." diyen Baran, üretime daha fazla katkı sunmak için üzümün yanı sıra 300 dönüm alanda ceviz ve badem yetiştiriciliğine başladıklarını bildirdi.

"BABAMIZDAN GÖRDÜĞÜMÜZ TOPRAK VE MEMLEKET SEVDASI BİZE DE MİRAS KALDI"

Fatma Baytaş ise babalarını emanetine sahip çıkmak ve onu daha ileriye taşımak adına özveriyle çalıştıklarını anlatarak, "İstanbul'daki işimiz devam ediyor, bırakmış değiliz. Ama babamızdan gördüğümüz toprak ve memleket sevdası bize de miras kalmış ki Elazığ'a geldik." dedi.

"HER BİR ÜZÜM YAPRAĞINDA BABAMIZI GÖRÜYORUZ"

Baytaş baba yadigarı bu güzel bağı daha da geliştirmek istediklerini dile getirerek, "Bu bağdaki her bir üzüm kökünde her bir üzüm yaprağında ya da tanesinde babamızı, onun emeğini ve buraya olan sevgisini görüyoruz. Ayrıca memleketimizdeki insanlara bir istihdam sağlayabiliyorsak, kentin ekonomisine bir katkımız oluyorsa bu da bizim için ayrı bir mutluluk." ifadesini kullandı.

“BU YIL 500 TON REKOLTE BEKLİYORUZ”

Bağ bozumu sezonunda sona yaklaştıklarını, yaklaşık 50 mevsimlik işçi ile güzel bir hasat dönemi geçirdiklerini anlatan Baytaş, bu yıl 500 ton civarında rekolte beklediklerini sözlerine ekledi.