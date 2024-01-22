İstanbul'daki havalimanlarının 2023'te yolcu ve sefer sayıları arttı İstanbul'da bulunan havalimanlarında 2023'te toplam 113 milyon 266 bin 985 kişi seyahat etti. Böylece İstanbul'daki havalimanları, yolcu sayısını bir yılda 18 milyon 11 bin 58 kişi artırmış oldu.

AA

Koronavirüs salgınında durma noktasına gelen hava trafiği, normalleşme süreci ile birlikte artışa geçti.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, İstanbul'da bulunan havalimanlarının yolcu kapasitesine ait bilgi paylaştı.

Buna göre havalimanlarından yolcu sayıları yüzde 19, sefer sayıları da yüzde 16 artış gösterdi.

İstanbul havalimanları 2022'de 95,2 milyon yolcu taşırken, 2023'te ise 113,3 milyon yolcu taşıyarak yolcu sayısında artış yaşadı.

İstanbul havalimanlarından 2023'de 35 milyon 683 bin 477'si iç hatlarda, 77 milyon 583 bin 508'i dış hatlarda olmak üzere toplam 113 milyon 266 bin 985 kişi seyahat etti.

Toplam yolcu sayısı artışı yüzde 19

Önceki yıl 95 milyon 255 bin 927 olan İstanbul'dan uçan yolcu sayısına 2023 yılında 18 milyon 11 bin 58 yolcu daha eklendi. Yolcu sayısının yüzde 19 arttığı hesaplandı.

İstanbul Havalimanı (yolcu sayısı artışı yüzde 18)

İstanbul Havalimanı yolcu sayısı iç hatlarda 15,9 milyondan 18 milyon 22 bin 61'e; dış hat yolcusu 48,6 milyondan, 58 milyon 214 bin 919'a çıktı.

Böylece İstanbul Havalimanı'ndaki yolcu sayısı toplamda 64,5 milyondan 76 milyon 236 bin 980'e taşınmış oldu.

2022'de toplam 64 milyon 518 bin 73 yolcunun kullandığı havalimanında geçen yıl yüzde 18'lik yolcu artışı hesaplandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı (yolcu sayısı artışı yüzde 20)

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise iç hatlarda 15,2 milyon yolcu sayısı 2023'te 17 milyon 661 bin 416'ya, dış hatlarda 15,5 milyon yolcu sayısı ise 19 milyon 368 bin 589 oldu.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu sayısı toplamda 2022'de 30 milyon 737 bin 854'ten geçen yıl 37 milyon 30 bin 5 yolcuya yükseldi.

Havalimanında geçen yıl 2022'ye göre yüzde 20'lik yolcu artışı hesaplandı.

Sefer sayıları arttı

Geçen yıl, yolcu sayılarıyla beraber İstanbul havalimanlarından icra edilen geliş ve gidiş seferleri de artış gösterdi.

İstanbul Havalimanı (sefer sayısı artışı yüzde 19)

İstanbul Havalimanı'nda, 2023 yılında iç hatlarda 126 bin 343, dış hatlarda 379 bin 712 sefer olmak üzere toplamda 506 bin 55 uçuşun düzenlendiği kayıtlara yansıdı.

Önceki yıl toplam 425 bin 852 seferin yapıldığı havalimanında 2023'te 80 bin 203 uçuş ve yüzde 19'luk artış hesaplandı.

Sabiha Gökçen (sefer sayısı artışı yüzde 13)

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, geçen yıl 107 bin 292'si iç, 119 bin 942'si de dış hat olmak üzere toplam 227 bin 234 sefer icra edildi.

Önceki yıl toplam 200 bin 233 uçuş düzenlenen havalimanından 2023'deki sefer sayısı yüzde 13 arttı.

Atatürk Havalimanı

Atatürk Havalimanı'nda 2023 yılında iç hatlarda 15 bin 281, dış hatlarda 9 bin 923 toplamda ise 25 bin 204 sefer yapıldı.

İstanbul havalimanlarından 2023'de 758 bin 493, 2022'de ise 654 bin 357 sefer icra edildiği istatistiklere yansıdı.

Toplam sefer sayısı artışı yüzde 16

Geçen yılki sefer sayısının 2022'ye göre yüzde 16 artış gösterdiği belirlendi.

(İstanbul Havalimanı)

(Sabiha Gökçen Havalimanı)

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)