İstanbullu firmalar 11 ayda 3.8 milyon ticari belge aldı

Ocak-Kasım 2020 döneminde İTO üyelerine kuruluş, dış ticaret, faaliyet, kapasite raporu gibi ticaret, imalat ve ihracat için toplam 3 milyon 804 bin 910 belge verildi.

Koronavirüs salgınına rağmen girişimcilerin çabalarına devam ettiğini göstergelerden birisini de girişimci sayısı ve yaptığı faaliyetler için aldıkları belgeler oluşturuyor.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İTO'nun 450 bini aşkın üyesinin sicil ve belgelendirme işlemlerine ilişkin yaptığı açıklamada, yılın 11 ayında İTO olarak ticaretin işlemesi için gerekli olan belgeleri üyelerin talebiyle vermeye devam ettiklerini söyledi.

İSTANBULLU GİRİŞİMCİLERİN AZMİ

Avdagiç, verilerin, pandemiye rağmen İstanbullu girişimcilerin büyük azmini de ortaya koyduğunu belirtti.

İTO'da kasım sonu itibarıyla 52 bin 991'i firma kuruluşu, 151 bin 909'u değişiklik olmak üzere toplam 204 bin 900 tescil işlemi yapıldığını bildiren Avdagiç, 91 bin 647 adet sicil belgesinin düzenlendiğini, bunların dışında sicil personelinin 208 bin 381 evrakla muhatap olduğunu anlattı.

TOPLAMDA 15 MİLYON SAYFA TASTİK EDİLDİ

Avdagiç, imza beyannameleri ve şirket kuruluş sözleşmeleri ile tutulması zorunlu defterlerin tasdikinin sicil personeli tarafından yapıldığını belirterek, "Rakamla ifade edersem çok daha iyi anlaşılacaktır. Tam 15 milyon 426 bin 699 sayfa tasdik edildi. İlaveten, sicil belgeleri MERSİS'ten online düzenlenerek firmalarımıza kolaylıklar sağlandı." ifadelerini kullandı.

461 BİN FAALİYET BELGESİ

Ocak-Kasım 2020 döneminde İTO üyelerine 461 bin 660 faaliyet belgesi verdiklerini bildiren Avdagiç, "Bu belgenin 308 bin 236'sını online ortamda verdik. 103 bin 472 ticaret sicil gazetesi sureti verirken, 158 bin 680 oda kayıt tasdiki yaptık. Ayrıca, tam 14 bin 794 iş makinasını tescil ettik. Bu, pandemiye rağmen yüzde 12'lik bir artış demektir." şeklinde konuştu.

5 BİN KAPASİTE RAPORU

Avdagiç, İTO'nun A.TR'den Menşe Şahadetnamesi'ne kadar birçok alanda verdiği dış ticaret belgesinin sayısının da 2020 yılının aralık ayına kadar 2 milyon 111 bin 608 olduğunu belirterek, "Bizce çok önemli bir rakamı kapasite raporu talebinde elde ettik. Aralık ayı itibarıyla üyelerimizden 5 bin 117 kapasite raporu talebi aldık." dedi.