İstanbul'un enflasyonu belli oldu! Konutta yüzde 7,58 fiyat artışı yaşandı İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi araştırmasına göre, kentte ocak ayında, bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 6,72, toptan fiyatlar yüzde 4,69 artış gösterdi.

AA

Ocak ayı enflasyon verisi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 5 Ocak Pazartesi günü açıklanacak.

Türkiye genelini ilgilendiren bu verinin öncesinde İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) araştırmasının sonuçlarına göre, İstanbul'da perakende ve toptan fiyatları belirlendi.

Araştırmada, ocakta perakende fiyatlarda konutta yüzde 7,58 fiyat artışı dikkati çekti.

Aylık enflasyon yüzde 6,72 oldu

İstanbul Ticaret Odası'nın 1995 bazlı verilerine göre, İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi ocakta yüzde 6,72, toptan fiyatlar yüzde 4,69 arttı.

Yıllık enflasyon yüzde 76,17 oldu

Söz konusu veriler yıllık bazda incelendiğinde, artış oranının perakendede yüzde 76,17, toptan fiyatlarda yüzde 61,48 olduğu görüldü.

Sağlık ve kişisel bakım grubunda aylık yüzde 25 artış yaşandı

Ocakta perakende fiyatlarda bir önceki aya göre, sağlık ve kişisel bakım grubunda yüzde 25, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 20,67, diğer harcamalar grubunda yüzde 8,94, gıdada yüzde 5,51, ev eşyasında yüzde 4,49, kültür, eğitim ve eğlence grubunda yüzde 2,81 artış görülürken, giyimde yüzde 3,87 azalış izlendi.

Toptan fiyatlarda inşaat malzemeleri grubu yüzde 13,22 arttı

Toptan fiyatlarda ise inşaat malzemeleri grubunda yüzde 13,22, kimyevi maddelerde yüzde 11,16, gıda maddelerinde yüzde 6,97, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 4,12, işlenmemiş maddelerde yüzde 1,90 artış kaydedilirken, madenler grubunda yüzde 4,52 azalış yaşandı, mensucat grubunda ise fiyat değişimi gözlenmedi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)