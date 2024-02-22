İstihdam endeksi 2023'ün son çeyreğinde yıllık yüzde 2,3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın son çeyreğine göre iş gücü girdi endekslerini yayınladı.
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi 2023 yılı lV. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,3 arttı.
Alt sektörler incelendiğinde endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,9 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 11,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,5 arttı.
Çalışılan saat endeksi yıllık yüzde 1,5 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi 2023 yılı lV. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 1,2 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 9,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,4 arttı.
Brüt ücret-maaş endeksi yıllık yüzde 109,9 yükseldi
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi 2023 yılı lV. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 109,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 104,6, inşaat sektöründe yüzde 135,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 110,3 arttı.
İstihdam endeksi çeyreklik yüzde 0,1 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi 2023 yılı lV. çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,7 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 1,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,4 arttı.
Diğer iş gücü girdi endeksleri
TÜİK'in yayınladığı, geçen yılın son çeyreğine göre iş gücü girdi endekslerinin diğer verileri ise şöyle:
Çalışılan saat endeksi çeyreklik yüzde 0,6 azaldı. Brüt ücret-maaş endeksi çeyreklik yüzde 16,2 arttı. Saatlik işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 108,8 arttı. Saatlik kazanç endeksi yıllık yüzde 106,9 yükseldi. Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 119,5 arttı. Saatlik işgücü maliyeti endeksi çeyreklik yüzde 16,6 arttı. Saatlik kazanç endeksi çeyreklik yüzde 16,9 arttı. Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi çeyreklik yüzde 15,2 yükseldi.
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