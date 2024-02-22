İstihdam endeksi 2023'ün son çeyreğinde yıllık yüzde 2,3 arttı TÜİK'in yayınladığı iş gücü girdi endeksleri 2023'ün Ekim-Aralık ayları arasındaki son çeyreğindeki istihdamın ayrıntılarını gözler önüne serdi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın son çeyreğine göre iş gücü girdi endekslerini yayınladı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi 2023 yılı lV. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,3 arttı.

Alt sektörler incelendiğinde endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,9 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 11,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,5 arttı.

Çalışılan saat endeksi yıllık yüzde 1,5 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi 2023 yılı lV. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 1,2 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 9,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,4 arttı.

Brüt ücret-maaş endeksi yıllık yüzde 109,9 yükseldi

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi 2023 yılı lV. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 109,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 104,6, inşaat sektöründe yüzde 135,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 110,3 arttı.

İstihdam endeksi çeyreklik yüzde 0,1 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi 2023 yılı lV. çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,7 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 1,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,4 arttı.

Diğer iş gücü girdi endeksleri

TÜİK'in yayınladığı, geçen yılın son çeyreğine göre iş gücü girdi endekslerinin diğer verileri ise şöyle: