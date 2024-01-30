İstilacı balık türlerini pişirdiler! Amaç: Yakalansınlar ki yerli türler de yaşayabilsin Muğla'da yenebilir istilacı balık türleri, sayısını azaltmak için halka sevdirilmeye çalışılıyor. Böylece istilacı türler yakalanacak ve üreme hızları yavaşlatılacak.

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İHA

İstilacı balık türleri, denizdeki balık zenginliğini tehdit ediyor.

Zararlı olanlar dokunanların yaralanmasına, bazı türleri ise yendiğinde ölümüne yol açabiliyor.

Bu türler, Süveyş Kanalı'nın açılması ve ardından kanalın derinleştirilmesinden sonra sıcak iklimlerden Akdeniz Bölgesi'ne gelerek hayatımıza girdi.

İstilacı balıklar, Türk sularında yerli balık çeşidini tehdit ederek varlığını giderek artırıyor.

Balon balıkları da bunlarda biri. Yakalayanlara ödül veriliyor. Balon balıklarının derilerinden eşya üretilmeye çalışılıyor ve zehri kimya sektöründe kullanılıyor.

Bazıları ise yenebiliyor. Yenebilenler için de çeşitli projeler üretiliyor.

"Tadım etkinliği"

İstilacı türlerin sofralara kazandırılması için Akdeniz Koruma Derneği tarafından "Tadım etkinliği" programları düzenleniyor.

“Yeni balıklar, yeni tatlar”

“Yeni balıklar, yeni tatlar” sloganı ile Muğla bölgesindeki usta şef ve restaurant sahipleri için gerçekleştirilen tadım etkinliklerinin sonuncusu, Ula Şirinköy Mahallesi'nde düzenlendi.

Tezgahta lokum balığı, kılkuyruk mercan ve çizgili barbun var

Tadım etkinliğinde lokum balığı, kılkuyruk mercan ve çizgili barbun olmak üzere üç tür istilacı balık işletme sahiplerinin ve mutfak şeflerinin damak zevkine sunuldu. Dernek yetkililerinden Efe Kurdaş, şöyle konuştu:

1869 yılında Süveyş Kanalı'nın yapılması ile birlikte istilacı türler Akdeniz sularında da görülmeye başlandı. 2014 yılında Süveyş Kanalı derinleştirildikten ve büyütüldükten sonraki süreçte de bu balıkları çok daha fazla görmeye başladık. Birçok istilacı bizim sularımıza geldi ama bunlardan bazıları gerçekten lokal türlerimiz için çok büyük tehdit oluşturmakta.

Kılkuyruk mercan, lokum balıkları ile aslan balığı ekonomiye kazandırılıyor

Akdeniz Koruma Derneği olarak 2017 yılından beri kılkuyruk mercan ve lokum balıkları ile başladıktan sonra son dönemde aslan balığının ekonomiye kazandırılması, bu balıkların restoranlara tanıtımı ile ilgili olarak çalışma içindeyiz.

"Tüketimi artıracağız ki popülasyonu azalsın, yerli türler yaşasın"

Bugün de üç tür lokum, çizgili barbun ve kılkuyruk mercan türleri için etkinlik düzenledik. Bu balıkları tanıtıyoruz. Akyaka yöresindeki restoran şefleri, aşçılar bugün bizlerle birlikte. Umuyoruz bu balıklara yenilerini ekleyecekler. Tüketimi artıracağız ki, bu balıklara alışacağız ve onların popülasyonunu azaltarak lokal yerli türlerin yaşamasına alan açacağız.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)