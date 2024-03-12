Karadeniz’e kadar ulaştı: İstilacı balon balığı avcılığına destekler arttı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, istilacı balon balığı avcılığına desteklerin artırıldığını sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla açıkladı.

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Balon balığı istilacı bir tür. Ege ve Marmara’dan sonra Karadeniz’e kadar ulaştı. 2023 yılında bir kampanya başlatılmıştı. Bununla ilgili son derece de başarılı olundu. Biz 2024 ile 2026 yılları arasında tekrar bu kampanya artırılarak devam etmek istendi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, istilacı balon balığına verilen destekleri aktarırken, amaçlarına değinerek, vatandaşlara da bir hatırlatmada bulunarak şöyle konuştu:

"Balığın yayılımını engellememiz gerekir"

Çünkü bu balığın yayılımını engellememiz gerekir. Benekli balon balığı türleri için bunu yüzde 100 artıracağız. Kuyruk başına 12,5 lira veriyorduk. Bunu 25 liraya çıkardık. Diğer balon balığı türlerinde de yine yüzde 400’lük bir artış yapıyoruz. 2,5 liradan 10 liraya çıkartıyoruz.

"Vatandaşlar tüketmesin"

Bu balık türü için son derece zehirli o yüzde vatandaşlarımınız bu balığı tüketmemeleri doğrultusunda özellikle kendilerine hatırlatmada bulunuyoruz.

"Benekli balon kuyruğu 25 liraya, diğer balon balığı türleri kuyruğu 10 liraya çıkarıldı"

Bakan Yumaklı'nın sosyal medyadan yayınladığı mesajı ise şöyle: