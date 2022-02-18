İtalyan şirketleri, Türk ortaklarıyla üçüncü ülkelerde yatırım yapacak

Türkiye'de yatırım yapan İtalyan şirketlerinin, Türk partnerlerle beraber üçüncü ülkelerde birlikte iş yapma konusuna olumlu yaklaştıkları aktarıldı.

Türkiye'de yatırım yapan İtalyan şirketler faaliyetlerine devam ederken, bu şirketler Türk şirketlerle ortak girişimler yapmak ve üçüncü ülkelere birlikte açılmak istiyor.

İtalya'da Roma merkezli Uluslararası Politikalar Çalışma Merkezinin (CeSPI), IXE araştırma şirketine Kasım-Aralık 2021 döneminde yaptırdığı Türkiye'de iş yapan İtalyan şirketlerine yönelik araştırma anketinin sonuçları "İtalya-Türkiye: Asya ve Afrika'ya doğru bir köprü" başlıklı çevrim içi toplantıyla paylaşıldı.

"TÜRKİYE PAZARI SAĞLAM"

Ankete katılanların yüzde 86'sı, Türkiye pazarını sağlam bulduğunu belirtti. Türkiye bağlamında çalışmanın bölgedeki veya Afrika kıtasındaki diğer ülkelere erişimi kolaylaştırabileceğine inananların oranı yüzde 93 olarak ölçüldü.

Yüzde 93'lük dilimde yer alanların yüzde 88'i de bir İtalyan-Türk ortaklığının üçüncü bir pazara girmesini olumlu karşılayacağını bildirdi.

Toplantıda moderatörlüğü üstlenen CeSPI Türkiye Gözlemci Koordinatörü Valeria Giannotta, İtalya ve Türkiye ilişkilerinin dostluktan daha öte derin tarihi bağ ve diplomatik ilişkilere sahip olduğunu belirterek, "Farklı sektörlerde önemli tamamlayıcı unsurlara dayanan bir ilişkiden bahsediyoruz ve bu tamamlayıcılığın çekirdeğini iş dünyası oluşturuyor." dedi.

TÜRK LİRASININ DEĞER KAYBI ENDİŞESİ

İtalya Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Piero Fassino da bu anketin iki noktayı öne çıkardığını ifade ederek, "Üzerinde birleşilen bir görüş var ki; İtalyan şirketlerinin Türkiye’yi stratejik ve güvenilir bulduğudur. Tabii bir diğer yandan da para politikası, Türk Lirasının değer kaybı gibi endişeyle bakılan mevcut zor duruma işaret ediyor." yorumunu yaptı.

Fassino, "İtalyan şirketlerin, Türk partnerlerle beraber üçüncü ülkelerde iş yapma konusundaki isteği enteresan biçimde yüksek." ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE'DE 1.600 İTALYAN ŞİRKETİNİN YATIRIMI VAR"

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Furkan Karayaka da İtalya'nın önemli bir ticaret ortağı olduğunu vurgulayarak, "1.600 kadar İtalyan şirketinin Türkiye'de yatırımı var. CeSPI'nin bu anketi, bizim İtalyan şirketlerine yönelik bundan sonraki faaliyetlerimiz için son derece değerli." dedi.

"İKİ ÜLKENİN TİCARET HEDEFİ 30 MİLYAR DOLAR"

Türkiye'de kısa süre önce görevine başlayan İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu sunduğu törende, Cumhurbaşkanı’nın iki ülke ticaret hacmini 30 milyar dolar seviyesine çıkarma hedefinden bahsettiğini aktardı.

Marrapodi, İtalyan şirketlerinin Türkiye’deki yatırımlarıyla ilgili olarak, "Hem Ankara'da hem İstanbul’da görüştüğüm şirketlerin temsilcilerinde buradaki işleriyle alakalı son derecede tatmin olduklarını gözlemledim." ifadesini kullandı.

"İKİLİ TİCARET HACMİ 23 MİLYAR DOLARA ULAŞTI"

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük de Türkiye ve İtalya arasındaki ikili ticaret hacminin salgın sonrası dönemde tarihi rekorunu kırarak 23 milyar dolar seviyesine ulaştığını ve iki ülkenin 30 milyar doları hedeflediğini belirtti. Gücük, "İtalya, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ülkeleri içinde 2. ticaret ortağı." dedi.

Büyükelçi Gücük, bu yıl içinde hükümetler arası zirvenin üçüncüsünü ve ayrıca Türkiye-İtalya Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) toplantısını düzenlemeyi amaçladıklarını söyledi.