İthal hayvanları taşıyan yılın ilk gemisi Bandırma'ya yanaştı 2024 yılı boyunca 600 bin adet kesimlik angusun ithal edileceği duyurulmuştu. Hayvanların yanaşacağı iki limandan biri olan Bandırma Çelebi Limanı'na ilk gemi geldi. Gemi çevreye yaydığı koku nedeni ile eleştirilerin hedefi oldu.

AA

Et ve Süt Kurumu (ESK), 2024 yılı boyunca 600 bin adet kesimlik angusun ithal edileceğini açıklamıştı.

ESK'nın verdiği bilgiler arasında bu angus sevkiyatlarının Bandırma ve Derince limanları üzerinden yapılacağı bildirilmişti.

Angusların 2024 yılındaki ilk sevkiyatını getiren gemi, Bandırma Çelebi Limanı'na geldi.

Mv Al Norland adlı gemi, 1.105 adet angusun sevkiyatı için Bandırma Çelebi Limanı'na yanaştı.

Gemiler Bandırma'ya kötü koku yayarak ilçenin kabusu oluyor

Gerçekleşen bu angus sevkiyatları, tüketicinin uygun koşullarda kırmızı et tüketimini desteklese de yanaştığı limanlarda çevre kirliliğine neden oluyor.

Gemiler, Çelebi Limanı'nın kent merkezine yakınlığı sebebiyle kötü kokuların, böcek ve sinek gibi haşerelerin kente yayılmasına neden oluyor.

Sorunun çözümü için bir adım bekleniyor

Bandırma'da yaşayan vatandaşların büyük tepkisine neden olan bu durum, hayat kalitesini ve toplum sağlığını olumsuz etkiliyor. Vatandaşlar konu ile ilgili yetkililerden somut bir adım bekliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)