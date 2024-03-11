İTO Başkanı Şekib Avdagiç: Türkiye iş hayatının katılığı açısından dünyada açık ara 1 numara İTO Başkanı Avdagiç, sıkılaşmadan kura, kırmızı etten asgari ücretteki işveren payına kadar geniş bir perspektifte Türkiye ekonomisinin geldiği aşamaya dair görüşlerini aktardı.

AA

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, enflasyonu düşürmenin belli kuralları, kaideleri ve konseptleri olduğunu belirtti.

Avdagiç, Türkiye'nin Orta Vadeli Program (OVP) ile enflasyonla mücadele için bir kurallar manzumesi ortaya koyduğunu, bununla ilgili 6-8 ay civarında elde edilen çıktıların, beklentiyi yüzde 100 karşılamasa da ağırlıklı olarak bu istikamette ilerlediğini söyledi.

Merkez Bankası'nın sıkılaşma adımları

İş dünyasının gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Avdagiç, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sıkılaşma adımlarına değinerek, şöyle konuştu:

Bizim ülke olarak en kısa zamanda, etkili bir şekilde enflasyonu aşağıya çekmemiz lazım. Enflasyonu aşağıya çekeceksek; hiçbir şeye dokunmadan, hiç kimsenin konfor alanına giriş yapmadan bunu dünyada başaran hiçbir ülke yok.

"Şu anda kur ile enflasyon arasındaki ilişki makul bir dengede"

Son 12 aylık enflasyon ile son 12 aylık kur değişimi arasında bir korelasyon olduğunu dile getiren Avdagiç, şu anda kur ile enflasyon arasındaki ilişkinin makul bir dengede gittiğini anlattı.

"Asgari ücret yıl başında 1 yıllık açıklandı"

Şekib Avdagiç, asgari ücrette ara zam beklentilerinin sorulması üzerine, asgari ücretin 1 yıllık açıklandığını, dolayısıyla bütün iş dünyasının bütçelerini buna göre yaptığını söyledi.

"İstanbul Park ihale süreci 2 Nisan'da başlayacak"

İTO Başkanı Avdagiç, kamuoyunu meşgul eden İstanbul Park ihalesine ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

Vakıflar Genel Müdürlüğü, İTO, TOBB, İBB ve İstanbul Valiliği'nin ortak olduğu pist ve kompleks, 20 yıl süreyle Formula İstanbul Yatırım AŞ'ye (FİYAŞ) yap-işlet-devret sözleşmesiyle vermişti. Bu sözleşme sona erdi. Yeni ihale süreci 2 Nisan'da başlayacak. Burada konuyu bilmeyen, kendilerine pay çıkarmaya çalışan, ucuz kahramanlık yapan bazılarına gerekli cevabı, bu ihale sonucu kesinleştikten sonra vereceğiz. Biz FİYAŞ olarak oradaki görevimizi tamamladık, tesisi yaptık. 120 milyon dolarlık bir kaynağı karşılıksız olarak kamuya devretmiş oluyoruz. Yeni alana da hayırlı olsun demek durumunda olacağız.

"Türkiye iş hayatının katılığı açısından dünyada açık ara 1 numara"

Şekib Avdagiç, iş kanununun kümülatif olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, mesai saatlerinin kısaltılması gibi sadece bir-iki alt başlığın tek başına değerlendirilmesinin doğru olmayacağını vurguladı. Yapılan araştırmalara göre Türkiye'nin, iş hayatının katılığı açısından dünyada açık ara "1 numara" olduğunu, böyle bir katılığı Türk iş dünyasının uzun süre kaldıramayacağını dile getiren Avdagiç, bütün ülkelerde iş güvencesi açısından bazı başlıklar bulunduğunu ancak Türkiye'de bu başlıkların daha ayrıntılı olduğunu söyledi.

"Türkiye'nin bu 5 mekanizmanın uygulandığı tek ülke"

Avdagiç, bu başlıkların; kıdem tazminatı, işverenin emeklilik durumunda karşı karşıya kaldığı ilave yük, işsizlik sigortası, iş güvencesi ve sendikal tazminat olduğunu kaydederek, Türkiye'nin bu 5 mekanizmanın uygulandığı tek ülke olduğunu bildirdi.

"Rekabetçilik zor"

Bu katılıkla Türk iş dünyasının rekabetçiliğini sağlamasının mümkün olamayacağını belirten Avdagiç, şu değerlendirmelerde bulundu:

İstihdam üzerindeki yüklerde çok aşamalı bir konu var. Kıdem tazminatı var. Her yıla 30 gün. İşveren, emeklilikle ilave bir yükle karşı karşıya. İşsizlik sigortamız var. Defakto olarak bunu da işveren ödüyor. İş güvencesi var. İşten çıkardığınız zaman 8 ay artı 4 ay işe iade tazminatı var ve sendikal tazminat var en az 12 ay. Dolayısıyla bu 5 mekanizmanın uygulandığı tek ülkeyiz. OECD ve AB ülkelerinde böyle 5'li bir yapı yok. Çalışan, 'ben gidiyorum' dediği zaman gidiyor, onunla ilgili işvereni koruyan hiçbir şey yok. En fazla ihbar süresi kadar bir çalışma mecburiyeti var. Dolayısıyla bu katılıkla önümüzdeki dönemde Türk iş dünyasının rekabetçiliğinin sağlanması mümkün değil. Yani istihdamın üzerinde hem kamunun yüklerini azaltması lazım hem de bu 5 aşamalı katılığın azalması lazım.

"İşverenin cebinden çıkan paranın sadece yüzde 55'i çalışanın eline geçiyor"

Şekib Avdagiç, aylık 100 bin lira brüt maaşlı çalışanın eline geçen oranın yüzde 55 olduğunu belirterek, "Yani işverenin cebinden çıkan paranın sadece yüzde 55'i çalışanın eline geçiyor. Bu konudaki düzenlemeleri gözden geçirmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

Eximbank'ın ihracatçıya desteği

İTO Başkanı Avdagiç, Eximbank'ın ihracatçılara verdiği desteğin ticaretin seyrini çok olumlu etkilediğini belirterek, ancak reeskont kredisi alan firmaların, bunu amacına uygun kullanması gerektiğini de vurguladı.

"Eximbank kredileri 40-45 milyar dolar seviyelerine yükselmeli”

Beklentilerinin, Eximbank kredilerinin Türkiye'nin 2 aylık ihracatına denk gelecek seviyelere, yani 40-45 milyar dolar civarına yükseltilmesi yönünde olduğunu kaydeden Avdagiç, bunun gerçekleşmesi durumunda sürecin daha rahat yürütülebileceğini aktardı.

"Kırmızı ette ana girdilerde böyle bir artışı gerektirecek maliyet oluşmadı"

Şekib Avdagiç, kırmızı et fiyatlarıyla ilgili süreci iyi takip etmek gerektiğinin altını çizerek, son bir yılda yem fiyatlarının yüzde 27, kırmızı et fiyatlarının ise yüzde 100'ün üzerinde arttığını, bunun rasyonel olmadığını söyledi.

Bazı market zincirlerinde kırmızı et fiyatlarının Ramazan ayı boyunca sabit kalması konusundaki adımların etkili olduğunu dile getiren Avdagiç, buna karşılık kırmızı et fiyatlarının daha makul bir noktaya gelmesi gerektiğini vurguladı.

Avdagiç, kırmızı ette ana girdilerde böyle bir artışı gerektirecek maliyet oluşmadığını sözlerine ekledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)