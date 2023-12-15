İTO Meclisi karar aldı! İstanbul'da ekmek fiyatı 8 lira olarak kaldı, gramajı 10 gram artırıldı İstanbul Ticaret Odası’nın aralık ayı meclis toplantısında, azami ekmek fiyat tarifesi güncellendi. Daha önce 200 gram için 8 TL olarak belirlenen azami ekmek fiyat tarifesi aynı kaldı ancak gramajında artışa gidildi.

ANKA

İstanbul’da 200 gram ekmeğin fiyatı ağustos ayında 6,5 lira ve kasım ayında ise 8 lira olmuştu.

Fırınlar maliyet artışı nedeni ile ekmek fiyatlarına zam yapma eğilimi yaşarken bu kez tam tersi bir karar verildi.

İstanbullular için 200 gram ekmeğin fiyatı sabit kalırken gramajı artırılarak tüketicinin lehine bir karar verilmiş oldu.

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) aralık ayı meclis toplantısında, kasım ayında alınan “İstanbul'da 1 kilogram ekmek fiyatı azami 40 TL'yi geçmemek kaydıyla 200 gram ekmek için 8 TL olacak” şeklindeki karar yeniden değerlendirildi.

İTO'nun aralık ayı meclis toplantısında, alınan karara göre, daha önce 200 gram için 8 TL olarak belirlenen azami ekmek fiyat tarifesi "210 gram ekmek için azami 8 TL olacak” şeklinde değiştirildi.

İstanbul'da azami ekmek fiyatı 210 gram için 8 TL oldu

Toplantıda, İstanbul'da azami ekmek fiyatı "210 gram için 8 TL" olarak belirlendi.

Karar oy birliğiyle alındı.

8 liraya 10 gram daha fazla ekmek alınacak

Böylece İstanbul'da vatandaş 8 liraya 10 gram daha fazla ekmek almış olacak.

İstanbul Valisi ekmek fiyatı konusunda uyarıda bulunmuştu

İstanbul Valisi Davut Gül, geçen günlerde yaptığı açıklamada, İstanbul’da ekmek fiyatlarındaki değişkenliğe vurgu yapmıştı.

Yüksek fiyat tespit edilen 100 fırına tutanak düzenlendi

Bunun ardından da İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde fırın denetimleri gerçekleştirmiş ve yüksek fiyat tespit edilen 100'den fazla fırın için tutanak tutulmuştu.