İYİ Parti milletvekili Durmuş Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası döviz kurundaki hızlı düşüşün yeni bir alım fırsatı yaratacağını söyledi.

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomiye ve yeni döviz planına dair yaptığı açıklamalarla piyasaları rahatlattı.

Erdoğan'ın açıklamaları birçok çevre tarafından olumlu bulunurken, muhalefet cephesinde temkinli yorumlar yapıldı.

"BU BİR ALIM FIRSATI, PİYASAYA MÜDAHALE VAR"

Halk TV'de canlı yayına katılan Eski Merkez Bankası Başkanı, İYİ Partili Durmuş Yılmaz, piyasalara müdahale olduğunu, değişen bir şey olmayacağını savunarak şunları söyledi:

“Bu bir alım fırsatıdır. Piyasa Erdoğan’ın bu söylemlerini satın almadı, şu anda piyasaya kesin bir müdahale var. Başka bir şey değildir. Bence kaldığı yerden bu iş devam edecektir.”

İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan dolar yorumu VİDEO