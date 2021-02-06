İzmir ve İstanbul'da dış ticaret bilgilendirme seminerleri

İhracatı yaygınlaştırmak ve daha bilinçli yapabilmek adına Ticaret Bakanlığı ülke genelinde dış ticaret bilgilendirme seminerleri düzenliyor.

Ticaret Bakanlığı'nın düzenlediği dış ticaret seminerleri, firmaları ihracatta sağlanan devlet destekleri konusunda bilgilendiriyor. Seminerler bu kez İzmir ve İstanbul'da gerçekleştirilecek.

SEMİNERLER ÇEVRİM İÇİN YAPILACAK

Ticaret Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, organizasyon yeni koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemler nedeniyle çevrim içi olarak devam ediyor.

POTANSİYEL İHRAÇ PAZARLARI KONUSUNDA BİLGİLENDİRME YAPILIYOR

Bakanlığın firmaları temel dış ticaret işlemleri, ihracatta sağlanan devlet destekleri ve potansiyel ihraç pazarları konularında bilgilendirmek amacıyla yurt genelinde düzenlendiği seminerler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinasyonunda İzmir Ticaret Odasının (İZTO) uzaktan eğitim organizasyonuyla İzmir'de düzenlenecek.

Bu kapsamda, ihracatta uygulanan destek programları ile ihracatta gümrük mevzuatı ve uygulamaları seminerleri 8 Şubat'ta, döviz kazandırıcı hizmetlere sağlanan devlet destekleri, Türk Eximbank ihracat kredi sigorta ve garanti programları seminerleri de 9 Şubat'ta yapılacak.

17 ŞUBAT'TA İSTANBUL'DA

Bakanlık, TOBB, TİM ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu koordinasyonunda İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) Genel Sekreterliği İHKİB Eğitim Vakfının uzaktan eğitim organizasyonuyla İstanbul'da yerleşik iş çevrelerine yönelik olarak da 17 Şubat'ta seminer düzenleyecek.

Seminerde, Ticaret Bakanlığı Kolay İhracat Platformu, ihracatta uygulanan destek programları ve e-ticaret/e-ihracat uygulamaları konularını ele alınacak.