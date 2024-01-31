İzmir'de ekmek 9 lira oldu İzmir’de 220 gram ekmeğin fiyatı 9 lira olarak belirlendi.

İHA

Son günlerde ekmeğe yapılan zamlar devam ediyor. İzmir'de de ekmeğe zam geldi.



İzmir’de ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için İzmir Ticaret Odası (İZTO) Ocak ayı meclis toplantısında oylama yapıldı.

220 gram ekmek 9 lira oldu

Oylama sonucunda, İzmir’de ‘220 gram ekmek için 9 TL’ olacak şekilde hazırlanan ‘ekmek azami fiyat tarifesi’ kabul edildi.

3 Temmuz 2023’te ise İzmir’de 200 gram ekmeğin fiyatı 7 lira olmuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)