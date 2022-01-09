İZODER: Yakıt giderlerini yüzde 50 indirmek mümkün

İZODER Başkanı Eruslu, binalardaki yalıtımın enerji giderlerini düşüreceğini ve ithalatını da azaltacağına dile getirdi.

Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) Başkanı Emrullah Eruslu, Türkiye’deki binaların daha az enerji harcayan çevre dostu bir yapıya kavuşmasının ortak hedef olması gerektiğini belirtti.

“YAKIT GİDERLERİNİN YÜZDE 50 AZALTILMASI MÜMKÜN”

Binalarda ısıtma ve soğutmada kullanılan enerji israfının önüne geçmek hem toplum hem ülke ekonomisi için büyük önem taşıdığını ifade eden Eruslu, "Türkiye’deki binaları ısı yalıtımlı hale getirerek, yakıt giderlerini yüzde 50, ülkemizin toplam enerji faturasını yaklaşık yüzde 15 azaltmamız ve binalarımızda konforlu yaşamamız mümkün. Binalarda daha fazla enerji tasarrufu için enerji limitlerimiz ve U değerlerimiz gelişmiş ülkeler seviyesine getirilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

DOĞALGAZ VE ELEKTRİK FATURASINI YÜZDE 50 AZALTMANIN YOLU YALITIM

Eruslu, doğalgaz ve elektrik faturasının yüzde 50 azaltmanın tek yolunun, binalara ısı yalıtımı uygulaması yaptırmak olduğunu vurguladı.

Türkiye’deki binaları ısı yalıtımlı hale getirerek, toplam enerji faturasını yaklaşık yüzde 15, yakıt giderlerini yüzde 50 azaltmanın mümkün olduğunu aktaran Eruslu, "Sadece binaların enerji verimli hale getirilmesiyle (En az C sınıfı binalar) her yıl 9 milyar dolar tasarruf elde etme potansiyelimiz var.

ENERJİ İTHALATININ AZALMASINA KATKI

Ayrıca Türkiye’nin gerçekleştirdiği toplam ithalatın içerisinde en büyük pay enerjiye ait. Enerji ithalatının dış ticarette yarattığı bir açık var. Dolayısıyla binalarda her yıl sağlanan 9 milyar dolar tasarrufun ülke ekonomisine ciddi bir katkısı olacaktır." ifadelerini kullandı.

“DOĞRU YALITIM UYGULAMALARI İÇİN TEK YOL U DÖNÜŞÜ”

Eruslu, dernek olarak, çevre, ülke ve aile ekonomisine katkıda bulunarak, sağlıklı, konforlu ve güvenli konutlarda yaşamayı sağlayacak doğru yalıtım uygulamaları için "Tek Yol U Dönüşü" dediklerini vurgulayarak, "Tüm yetkilileri U değerlerini iyileştirmeye davet ediyoruz." açıklamasında bulundu.