Jackson Hole toplantısında varlık alımlarıyla ilgili yönlendirme beklenmiyor

Küresel yatırımcılar, Fed Başkanı Jerome Powell'ın, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda 27 Ağustos cuma günü vereceği mesajlara odaklandı.

Her yıl dünyanın en önemli merkez bankacıları ve finans oyuncularını Wyoming eyaletinin Jackson Hole kasabasında bir araya getiren ve "merkez bankacılarının Davos"u olarak kabul edilen sempozyum, artan koronavirüs vakaları nedeniyle planlananın aksine bu yıl da sanal olarak gerçekleştirilecek.

Küresel yatırımcılar, Fed Başkanı Powell'ın, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda cuma günü vereceği mesajlara odaklandı.

FED'İN VARLIK ALIMLARININ AZALTILMASI KONUSUNDA YÖNLENDİRME OLASILIĞI DÜŞÜK

Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşmayı beklerken analistler, Fed'in varlık alımlarının azaltılması konusunda güçlü bir sözle yönlendirme olasılığının düşük olduğunu belirtti.

Fed'in açıklamalarının varlık alımlarını etkilemeyeceği görüşü savunuldu.

"GÜÇLÜ BİR YÖNLENDİRME BEKLEMİYORUZ"

Moody's Analytics Kıdemli Ekonomisti Ryan Sweet, Kıdemli Piyasa Analisti Edward Moya ve American Enterprise Institute Kıdemli Uzmanı Steven Kamin ayrı ayrı görüş belirterek, sempozyumda varlık ile ilgili güçlü bir yönlendirme beklenmediğini altını çizdi.