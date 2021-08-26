Euro
9.8626
-0.05%
Dolar
8.3648
-0.08%
Altın
480.6
-0.24%
Borsa
1.458
0.34%
Bitcoin
395.687
-1.41%
EXEN Coin
25.76
-1.79%
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Jackson Hole toplantısında varlık alımlarıyla ilgili yönlendirme beklenmiyor

    Küresel yatırımcılar, Fed Başkanı Jerome Powell'ın, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda 27 Ağustos cuma günü vereceği mesajlara odaklandı.
    • AA
    • 26.08.2021 - 12:09
    • Güncelleme : 26.08.2021 - 12:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Jackson Hole toplantısında varlık alımlarıyla ilgili yönlendirme beklenmiyor

    Her yıl dünyanın en önemli merkez bankacıları ve finans oyuncularını Wyoming eyaletinin Jackson Hole kasabasında bir araya getiren ve "merkez bankacılarının Davos"u olarak kabul edilen sempozyum, artan koronavirüs vakaları nedeniyle planlananın aksine bu yıl da sanal olarak gerçekleştirilecek.

    Küresel yatırımcılar, Fed Başkanı Powell'ın, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda cuma günü vereceği mesajlara odaklandı.

    FED'İN VARLIK ALIMLARININ AZALTILMASI KONUSUNDA YÖNLENDİRME OLASILIĞI DÜŞÜK

    Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşmayı beklerken analistler, Fed'in varlık alımlarının azaltılması konusunda güçlü bir sözle yönlendirme olasılığının düşük olduğunu belirtti.

    Fed'in açıklamalarının varlık alımlarını etkilemeyeceği görüşü savunuldu.

    Jackson Hole toplantısında varlık alımlarıyla ilgili yönlendirme beklenmiyor #1

    "GÜÇLÜ BİR YÖNLENDİRME BEKLEMİYORUZ"

    Moody's Analytics Kıdemli Ekonomisti Ryan Sweet, Kıdemli Piyasa Analisti Edward Moya ve American Enterprise Institute Kıdemli Uzmanı Steven Kamin ayrı ayrı görüş belirterek, sempozyumda varlık ile ilgili güçlü bir yönlendirme beklenmediğini altını çizdi.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir