Japonlar ve Ruslar Türk somonuna yöneldi

Sinop, bünyesindeki 17 tesisle su ürünleri ihracatında önemli üretim üslerinden biri. Buradaki tesislerde yetişen Türk somonu Rusya ve Japonya gibi ülkelerden talep görüyor.

Geçtiğimiz yıl Sinop’da su ürünleri ihracatı yüzde 33 artarak 36 milyon dolar seviyesine ulaştı. Bunda geçen yıl 5 bin ton dolaylarında üretilen Türk somonu da etkili oldu. Bu yıl 7 bin ton üretim beklenirken, 2023 yılında su ürünleri ihracatında 100 milyon doların üzerine çıkmak hedefleniyor.

"BALIK AVCILIĞINDA YATIRIMLAR ARTTI"

Sinop Tarım ve Orman Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, “Karadeniz’de balık avcılığında önemli merkezlerden bir tanesi olan ilimizde yetiştiricilik anlamında da son yıllarda büyük yatırımlar yapılmakta. Bu sene 17 tesiste şu anda yetiştiricilik faaliyetleri yürütülmekte. Tamamen alabalık üretilmekte. Tesislerimizde yaklaşık geçen sene 5 bin ton civarında yıllık bir üretim vardı. Bu sene inşallah 7 bin tona çıkarılacak bu üretim.

GEÇEN YIL 36 MİLYAR DOLAR İHRACAT GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Geçen sene su ürünleri ihracatında pandemiye rağmen 36 milyon dolar civarında bir ihracatımız gerçekleşti. Bu bir önceki yılın rakamlarına bakıldığında yüzde 33 civarında bir artış sağlamış durumdayız. İnşallah 2023 hedefleri doğrultusunda bakanlığımızın yetiştiricilik boyutunda 2 milyar dolar gibi bir ihracat hedefi var. Biz de il olarak özellikle 100 milyon doların üzerine çıkma hedefimiz var.” dedi.

“TÜRK SOMONU YÜKSEK BESİN DEĞERİNE SAHİP”

Türk somonunun nitelikli bir ürün olduğuna dikkati çeken yetiştiricilik tesisi satış müdürü Hakan Çağla Irmak, “Bizim ürettiğimiz tür Türk somonu. Gerek et kalitesi gerek omega 3, omega 6 besin değerleri açısından Karadeniz’in su kalitesini de göz aldığımızda daha yüksek besin değerine sahip bir ürün. O yüzden de zaten özellikle Japonlar ve Ruslar bu ürün Şili’de olmasına rağmen daha çok bizden talep ediyorlar.” şeklinde konuştu.