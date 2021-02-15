Japonya ekonomisi tarihinin ikinci büyük daralmasını yaşıyor

Koronavirüsün olumsuz etkilerini derinden yaşayan Japonya ekonomisi, 2020 yılında, önceki yıla oranla yüzde 4,8 küçüldü.

Japonya'da Kabine Ofisinin (Kantei) geçen yıla dair güncellenen ekonomik ön verilerine göre, gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) 2009’dan bu yana ilk kez küçülmüş oldu. 2008 finansal krizi sonrası GSYİH 2009’da yüzde 5,7 daralmıştı. Bu oran 1955’ten beri en büyük daralma olarak kayda geçmişti.

Kantei ön verilerine göre, 2020’de GSYİH hacmi, 2019’daki 555 trilyon yenden 529 trilyon 190 milyar yene (5 trilyon dolar) geriledi.

İHRACATI DÜŞTÜ

Geçen yıl ülke ihracatı yüzde 12,3, ithalatı yüzde 6,8 düştü. Özel sermaye harcamaları yüzde 5,8, konut yatırımları yüzde 7,1 azaldı. Kamu yatırımları yüzde 3,5, merkezi hükümet harcamaları yüzde 2,7 yükseldi.

ÖZEL TÜKETİM HARCAMALARI AZALDI

Koronavirüs salgınıyla mücadeleye yönelik "evde kal" çağrıları sonucu özel tüketim düşüşe neden oldu.Japonya GSYİH’inin yarısından fazlasını oluşturan özel tüketim yüzde 5,9 azaldı.

"POTANSİYEL DİRENÇ"

Koronavirüs Tedbirleri ve Ekonomik Canlanmadan Sorumlu Kabine Üyesi Nişimura Yasutoşi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 2020 GSYİH’inin ciddiyetini koruduğunu, son çeyreğin ise "potansiyel direnç" sergilediğini belirtti.

Kyodo ajansının uzmanlara dayandırdığı tahminlere göre, koronavirüse karşı başkent Tokyo dahil ülke geneli 10 eyalette uygulanan olağanüstü hal (OHAL) sonucu 2021’in ilk çeyreğinde de negatif büyüme bekleniyor.

TARİHİNİN İKİNCİ BÜYÜK DARALMASI

Kantei, tarihinin ikinci büyük daralmasını yaşayan ülke için tarevize edilmiş yıllık ve çeyrek dönem verilerini 9 Mart’ta duyuracak.