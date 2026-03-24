Japonya enerji alarmında: Stratejik petrol rezervleri ikinci kez devrede

Orta Doğu’daki çatışmaların küresel enerji piyasalarında yarattığı belirsizlik, Japonya’yı yeni önlemler almaya yöneltti. Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, enerji arz güvenliğini sağlamak amacıyla ülkenin petrol stoklarının yeniden devreye alınacağını açıkladı.

PETROL STOKLARI YENİDEN KULLANIMA AÇILIYOR

Japon basınında yer alan haberlere göre Tokyo yönetimi, geçen hafta özel sektörün petrol stoklarını kullanıma açmasının ardından yeni bir adım daha attı. Başbakan Takaiçi, bu ayın sonuna kadar Orta Doğu’daki petrol üreticisi ülkelerin Japonya’da depolanan ortak rezervlerinin de piyasaya sunulacağını duyurdu.

ENERJİ ARZI İÇİN ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ

Takaiçi, Orta Doğu’da barış ve istikrarın yalnızca Japonya için değil, küresel enerji piyasası açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı. Başbakan, geçen hafta Washington’da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede, dünya petrol ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’nda güvenli seyrin sağlanması konusunda mutabakata varıldığını ifade etti.

DÜNYANIN EN BÜYÜK PETROL STOKLARINDAN BİRİ

Japonya, yaklaşık 470 milyon varillik rezerviyle dünyanın en büyük stratejik petrol stoklarına sahip ülkeleri arasında bulunuyor. Bu miktar, ülkenin ortalama iç tüketimini yaklaşık 254 gün boyunca karşılayabilecek seviyede.

ORTA DOĞU'DAKİ ÇATIŞMALAR ENERJİ PİYASALARINI ETKİLİYOR

Bölgede son dönemde artan askeri gerilimler, küresel enerji piyasalarında dalgalanmaya neden oldu. İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik askeri operasyonlarının ardından bölgede karşılıklı saldırılar yaşanırken, enerji arz güvenliği konusundaki endişeler de giderek artıyor.