Japonya Hava Yolları kâr kaybı tahminini yükseltti

Japonya Hava Yolları, içindeki mali yılda net kâr kaybı tahminini 300 milyar yen (2 milyar 860 milyon dolar) seviyesine yükselttiğini açıkladı.

Koronavirüs salgını sonrası kayıp yaşayan hava yolu şirketleri eskiden kâr tahminlerini açıklarken şimdi kâr kaybı tahminlerini paylaşıyor.

Japonya Hava Yolları (JAL), daha önce 240 ile 270 milyar yen arasında açıkladığı net kâr kaybı tahminini koronavirüs salgınında düşen talep sonrası 300 milyar yen (2 milyar 860 milyon dolar) seviyesine çıkardı.

Buna göre JAL, nisan-aralık periyodunda toplam 212 milyar 720 milyon yen (2 milyar dolar) net kâr kaybı açıkladı.

YOLCU SAYISINDA BÜYÜK KAYIP YAŞANDI

Söz konusu 3 çeyrek dönemde uluslararası yolcu sayısı, önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 96,6 düştü.

ZARAR, ZAYIF HAVA YOLU TALEBİNDEN KAYNAKLANDI

Kyodo ajansının haberine göre JAL’ın Üst İdari Yöneticisi Kikuyama Hideki, yükselen kayıp beklentisinin, umulduğundan daha zayıf hava yolu talebinden kaynaklandığını belirtti.

Ülkenin en büyük hava yolu şirketlerinden All Nippon Airways (ANA) ise nisan-aralık döneminde 309 milyar 580 milyon yen (2 milyar 940 milyon dolar) net kâr kaybı açıklamıştı.

ANA, mart sonunda sona erecek mevcut mali yıl kapsamında 510 milyar yen (4 milyar 850 milyon dolar) net kayıp bekliyor.