Japonya Mozambik'e 24 milyon dolar bütçeli hibe verilecek

Japonya, doğalgaz ve kömür kaynakları zengin güneydoğu Afrika ülkesi Mozambik'e yatırımlarını artırma kararı aldı.

Japonya’nın haber ajansı Kyodo'nun haberine göre Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, Afrika turu kapsamında geldiği Mozambik'te mevkidaşı Veronica Natanie Macamo Dlhovo ile görüştü.

KARŞILIKLI TİCARETİ ARTIRMAK VE KORONAVİRÜS İLE MÜCADELEYE DESTEK OLMAK İÇİN

İkili ilişkilerinin ele alındığı görüşmede Motegi, karşılıklı ticareti artırmak ve koronavirüs ile mücadelesine destek olmak için şubat ayında Mozambik'e kamu-özel ortak yatırım misyonu gönderileceğini söyledi.

MOZAMBİK DIŞİŞLERİ BAKANI ONAYLADI

Bakanlık açıklamasına göre Motegi, toplantıda gündeme getirdiği ve hukukun üstünlüğü, seyrüsefer serbestiyeti ve serbest ticareti hedefleyen "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonuna yönelik ev sahibi bakanın desteğini aldı.

24 MİLYON DOLAR BÜTÇELİ HİBE TAAHHÜDÜ

Ziyaret kapsamında Japonya, su altyapısı, cankurtaran filikaları dahil sahil güvenlik ekipmanları ve su tahliye makinelerini tedarikini kapsayacak toplamda 2 milyar 470 milyon yen (24 milyon dolar) bütçeli hibe taahhüdünde bulundu.

MOZAMBİK'İN DOĞALGAZ VE KÖMÜR KAYNAKLARI VAR

Öte yandan ülkenin doğalgaz ve kömür konusunda zengin kaynaklarına dikkati çekilen haberde, Afrika'nın başlıca lojistik üslerinden Mozambik'in kuzeybatısındaki Nacala limanının önemine vurgu yapıldı.