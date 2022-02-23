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    Japonya'da 107,6 trilyon yenlik bütçe taslağı kabul edildi

    Japonya'da savunma, güvenlik ve koronavirüs salgınına karşı önlemleri de içine alan bütçe oy çokluğu ile kabul edilerek detaylandırıldı.
    • AA
    • 23.02.2022 - 08:44
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    Japonya'da 107,6 trilyon yenlik bütçe taslağı kabul edildi

    Japonya'da Temsilciler Meclisi (Şuugiin) 2022 mali yılı kapsamlı 107,6 trilyon yenlik (938 milyar dolar) bütçe taslağını onayladı.

    Mecliste düzenlenen oturumda, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) ile ortağı Komeito'nun düzenlediği yeni mali yıl taslak bütçesi kabul edildi.

    MUHALEFET BÜTÇE TASLAĞINI DESTEKLEDİ

    Oy çokluğuyla geçen bütçeye, muhalif cephede siyaset yürüten Halk için Demokratik Parti'nin (Kokumin) de taslağı desteklediği bildirildi.

    SOSYAL GÜVENLİĞE 314 MİLYAR DOLAR

    Yaşlanan ülke nüfusu karşısında, bütçede 36,27 trilyon yen (314 milyar dolar) sosyal güvenlik hizmetlerine tahsis edildi.

    Japonya

    SAVUNMAYA 46,9 MİLYAR DOLAR

    Siber uzay dahil yeni sahalara yönelik yatırımların yer alacağı ulusal savunma harcamalarına 5,40 trilyon yen (46,9 milyar dolar) ayrılacak.

    SALGIN İÇİN 43,4 MİLYAR

    Koronavirüs karşı olası müdahaleler kapsamlı muhtemel harcamalar için ihtiyat akçesi 5 trilyon yen (43,4 milyar dolar) olarak kayda geçti.

    Borç ödeme maliyetlerine 24,3 trilyon yen (211 milyar dolar) ayıran hükümet, bütçenin finansmanı için 36,9 trilyon yen (320 milyar dolar) yeni tahvil ihracı planlıyor.


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