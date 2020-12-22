Japonya'da 2021 bütçe taslağı onaylandı

Japonya’da kabine 106 trilyon 610 milyar yen (1 trilyon 30 milyar dolar) hacmindeki 2021 mali yılı bütçe taslağını onaylayarak planladı.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısında Nisan’da başlayacak 2021 mali yılı için bütçe taslağı kabul edildi.

SAĞLIK VE EMEKLİLİK MASRAFLARI YÜKSELDİ

Hızla yaşlanma eğilimi gözlenen toplumda sağlık ve emeklilik masraflarının yükselmesi nedeniyle sosyal güvenlik harcamaları 35 trilyon 840 milyar yen (347 milyar dolar) ile toplam bütçe hacminin 3’te 1’ine ulaşacak.

SAVUNMAYA AYRILAN BÜTÇE ARTIRILDI

2020’ye kıyasla yüzde 0,5 artan savunmaya ayrılan bütçe dilimi, siber güvenlik ve uzay gibi yeni nüfuz alanlarına yönelik olası harcamalar sebebiyle 5,34 trilyon yen (51,6 milyar dolar) olarak gerçekleşecek. Bu dilim, Çin’in bölgesel tehditlerine karşısında Japonya’ya 33,5 milyar yen değerinde, düşman gemilerini, onların atış menzillerinin dışından vurabilecek Japon yapımı füzelerin geliştirilmesini de kapsayacak.

KORONAVİRÜSLE İLE MÜCADELEYE 48 MİLYAR DOLAR

Borç ödeme maliyetlerine 23 trilyon 760 milyar yen (229 milyar dolar), koronavirüsle ile mücadeleye 5 trilyon yen (48 milyar dolar) ihtiyat akçesi tahsis edilecek.

Bütçe pastasında vergi gelirleri 57 trilyon 450 milyar yen (555 milyar dolar) tahmin edilirken, yeni tahvil ihracının ise 43 trilyon 600 milyar yen (420 milyar dolar) seviyesinde olması planlanıyor.

EKONOMİNİN CANLANDIRILMASI İLE FİNANSAL SAĞLIĞININ KORUNMASI ARASINDA DENGE

Onay sonrası düzenlediği basın toplantısında konuşan Maliye Bakanı Aso Taro, tahvil ihracına bağımlılığın koronavirüs salgını sürecinde yeniden yükseliş trendine girmesinin "pişmanlık verici" olduğunu belirterek "Kovid-19 salgının ortasında yayılımın önlenmesi, ekonominin canlandırılması ve ülkenin finansal sağlığının korunması arasında denge gözetmek zorunda kaldık." dedi.

2021’İN BÜTÇESİ 2020’DEN FAZLA

Taslak, Nisan 2020'de başlayan ve 102 trilyon 660 milyar yen (992 milyar dolar) seviyesindeki mevcut 2020 mali yıl başlangıç bütçesini aşmış oldu.

Son 9 yıldır sürekli artış gösteren Japonya bütçesi, son 3 yıldır ise 100 trilyon yen (960 milyar dolar) üzerinde seyrediyor. Bütçe taslağının Ocak’ta başlayacak olağan parlamento oturumunda da kabul edilmesi bekleniyor.