Japonya'da otomobil üretimi düştü

Japonya araç üretimi denince akla gelen bir ülke olmasına rağmen nisan ayında yüzde 20,1'lik bir düşüş yaşadı.

Japonya'da yaşanan koronavirüs salgınının artan vakaları ve genel anlamda sektörü zorlayan çip sıkıntısı firmaların toplam araç üretimi nisanda üretimin yüzde 20,1 oranında düşmesine neden oldu.

Nisan 'da 1,66 milyon araç üretildi

Japon otomobil üreticilerinin Nisan 2022 dünya geneli toplam araç üretimi, Nisan 2021'e kıyasla yüzde 20,1 düşerek 1,66 milyona geriledi.

Honda üretimindeki düşüş yüzde 54,2

Japonya'daki bu düşüşle birlikte küresel araç üretimi Honda'da yüzde 54,2, Mazda'da yüzde 49,9, Nissan'da yüzde 26,5, Toyota'da ise yüzde 9,1 gerileme yaşadı.

Üretimini artıran markalar da var

AA'nın haberine göre, buna karşın aynı dönem küresel araç üretimi, Subaru'da yüzde 63,3 ve Daihatsu'da yüzde 4,1 arttı.