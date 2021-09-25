Japonya'nın dev bankası Mizuho'nun sistem hataları denetlenecek

Japonya'nın büyük bankalarından Mizuho, 7 kez sistem hatası verince, ülkenin denetleme kurum tarafından incelemeye alındı. Banka da bu incelemeyi ciddiye almadıklarını açıkladı.

Japonya'nın en büyük bankalarından Mizuho'ya yönelik, bu yıl sistemi 7 kez arıza yaşaması nedeniyle bakımlarının güvenliğine yönelik "iş geliştirme emri" çıkarıldı.

Japonya'da bankacılık sektörünün denetlenmesinden sorumlu hükümete bağlı Finansal Hizmetler Ajansı (FSA), sistem arızaları yaşayan Mizuho'ya yönelik kararını açıkladı.

FSA, BİR SÜRE MİZUHO’YU GÖZETİM ALTINDA TUTACAK

FSA, Mizuho'ya yönelik, sistem bakımlarının güvenliğine yönelik planlarını kapsayan iş geliştirme emri çıkardı. Bu kapsamda banka, iş geliştirme planlarına yönelik ajans tarafından bir süre denetlenecek.

BANKA, DENETLEME KARARINI CİDDİYE ALMADIĞINI AÇIKLADI

Japonya'nın en büyük üç bankası arasında gösterilen Mizuho'dan konuya ilişkin yazılı açıklamada, "Bu emri ciddiye alıyoruz. Dirençli sistem faaliyetlerine büyük önem vererek güvenli sistem yükseltmelere yönelik tüm önlemleri alıyoruz." denildi.

5 BİNDEN FAZLA BANKA KARTI ATM'LERDE SIKIŞTI

İlki Şubat 2021'de yaşanan arızada ülke geneli ATM'lerinin yüzde 80'i devre dışı kalmış ve 5 binden fazla banka kartı ATM'lerde sıkışmıştı. Eylül başındaki son arızada ise yaklaşık 100 ATM cihazı arıza yaşamıştı.

BANKANIN CEO’SUNUN 4 AY MAAŞI KESİNTİYE UĞRADI

Sistem arızaları sonrası Mizuho Üst Yöneticisi (CEO) Sakai Tatsufumi dahil 10 yönetici, 4 ay boyunca yüzde 10 ila 50 arasında maaş kesintisi yaşamıştı.