Jeopolitik gerilimin etkisi: Brent petrolün varil fiyatı: 90,38 dolar Brent petrolün varil fiyatı artan jeopolitik risklere karşı artışını sürdürüyor. Brent petroldeki artış ise küresel anlamda akaryakıt fiyatlarına ve maliyetlere yansıdığı için enflasyonu körükleyen nitelikte olmaya devam ediyor.

AA

Brent petrolün varili mart ayının sonunda 85,43 dolar seviyesindeyken, nisanın ilk günlerinde 91,17 dolarlık zirveyi gördü ve bugün ise uluslararası piyasalarda 90,38 dolarla seyrederek zirveye yakın konumunu korumaya devam ediyor.

Dün 90,66 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 90,10 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün yüzde 0,31 artışla 90,38 dolar oldu.

Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 85,69 dolardan alıcı buldu.

Çin'den gelen güçlü ekonomik büyüme verisi fiyatı artırdı

Petrol fiyatlarının yükselişinde, dünyanın en çok petrol ithal eden ülkesi Çin'den gelen güçlü ekonomik büyüme verisi ve Orta Doğu'da devam eden gerginlik etkili oldu.

Dünyada petrol tüketiminin en yüksek olduğu ikinci ülke konumundaki Çin ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde gayrimenkul piyasasında devam eden düşüş ve zayıflayan iç talebe rağmen yüzde 5,3 ile beklentilerin üzerinde büyüme gösterdi.

Jeopolitik gerginliklerin petrol arzını sekteye uğratmasından endişe duyuluyor

Petrol kaynaklarının çoğunun bulunduğu Orta Doğu'da çatışmaların başka alanlara yayılacağı ve petrol arzını sekteye uğratacağı endişesi de fiyatları yükseltiyor.

Brent petrolde destek ve direnç konumu

Brent petrolde teknik olarak 91,13 ile 91,85 dolar aralığının direnç, 89,22 ile 88,03 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)