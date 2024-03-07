Jerome Powell, bankaların sermaye gerekliliklerine ilişkin teklife yeşil ışık yaktı Fed Başkanı Powell, bankaların sermaye gerekliliklerine dair planın değişebileceğini söyledi. Bu arada yayınlanan Fed'in Bej Kitabı da ABD'de ekonomik faaliyetin hafif artış kaydettiğini ortaya koydu.

AA

Dünyada ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz adımları kadar açıklamaları da ilgi ile takip ediliyor.

Fed, son olarak bankacılık sermaye gerekliliklerini içeren bir açıklamaya daha imza attı.

Geçen yıl temmuz ayında, risk ağırlıklı varlıkların ölçümü ve büyük bankaların yasal sermaye gerekliliklerine yönelik teklif; Fed, ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) ve Para Birimi Kontrol Ofisi (OCC) ortaklığında kamuoyunun görüşüne sunulmuştu.

Büyük bankaların tepkisi vardı

Sektör temsilcileri, büyük bankaların sermaye gerekliliklerini önemli oranda artıracak teklifle ilgili endişelerini dile getirmişti.

Jerome Powell, teklifte değişiklik olabileceğini vurguladı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ülkenin büyük bankalarının sermaye gerekliliklerine ilişkin önerilen teklifte değişiklik olabileceğinin sinyalini verdi.

Powell, ABD Kongresinde yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumunun ilk gününde, ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi üyelerinin sorularını yanıtladı.

"Teklife dair önemli yorumlar aldık"

Bankacılık sisteminin dayanıklılığını artırmaya yönelik teklife dair önemli yorumlar aldıklarını ifade eden Powell, bunları dikkatle analiz ettiklerini anlattı.

Jerome Powell, teklif hakkındaki endişeleri de duyduklarına işaret ederek, "Teklifte geniş ve maddi değişiklikler olmasını bekliyorum." diye konuştu.

"Teklifin değiştirilmesi makul bir seçenek"

Henüz karar verme aşamasında olmadıklarının altını çizen Powell, ancak o noktaya gelindiğinde, bunu yapmaktan çekinmeyeceklerini, teklifin değiştirilmesinin "makul bir seçenek" olduğunu kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)