Joe Biden konuşurken petrol ve doğalgaz fiyatları yükseldi

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya yönelik uygulayacağı yaptırımları açıkladığı sıralarda brent petrol 97 dolar seviyesine kadar çıktı.

Suudi Arabistan'ın ardından dünyadaki ikinci büyük ham petrol ihracatçısı ve aynı zamanda dünyanın en büyük doğalgaz üreticisi durumunda olan Rusya, Ukrayna ile kriz yaşamasının ardından tedarik zincirlerini etkileyeceği düşüncesiyle petrol ve doğalgaz fiyatlarında artış yaşanıyor.

BIDEN KONUŞTU, FİYATLAR YÜKSELDİ

Petrolün ateşini ABD Başkanı Joe Biden'ın konuşması daha da alevlendirdi.

Rusya'ya karşı uygulayacağı ekonomik yaptırımları açıkladığı sıralarda brent petrolün fiyatı yükseldi.

Geçtiğimiz hafta 94 dolar sınırına kadar yükselen brent petrol 96,85 dolar oldu.

Öte yandan doğalgazda da yüzde 1,56'lık artış yaşandığı görüldü.