JPMorgan, First Republic Bank'ı satın alacak Önce ABD'de başlayan sonra Avrupa'da görülen bankacılık krizinin bir sonucu olarak satın almalar yapılıyor.

AA

First Republic Bank, faiz oranlarındaki keskin yükselişin ardından ABD'de 2 ay içinde iflas eden üçüncü banka oldu.

Federal Mevduat Sigorta Fonu'ndan (FDIC) açıklama yapıldı.

ABD'de bankacılık krizinde adı geçen First Republic Bank'ın kapatıldığı ve varlıklarının JPMorgan Chase Bank tarafından satın alınacağı bildirildi.

Federal Mevduat Sigorta Fonu'ndan (FDIC) yapılan açıklamada, Kaliforniya Mali Koruma ve İnovasyon Departmanı'nın First Republic'i kapattığı belirtildi.

Yapılan açıklamada bankanın sigortasız mevduatlar dahil 93,5 milyar dolarlık mevduatının tamamı ve varlıklarının çoğunun JPMorgan'a satılacağı aktarıldı.

First Republic'in mal varlığı ve mevduatı

Açıklamada, First Republic'in 13 Nisan itibarıyla 229,1 milyar dolarlık toplam varlığa ve 103,9 milyar dolarlık mevduata sahip olduğu bildirildi.

First Republic'in satılmasının FDIC'e 13 milyar dolara mal olması bekleniyor

Düzenleyicilerin devreye girmesiyle birlikte First Republic'in satılmasının FDIC'e 13 milyar dolara mal olacağının tahmin edildiği kaydedildi.

Bankanın 8 eyalette 84 ofisi var

El konulan bankanın 8 eyaletteki 84 ofisi, yarından itibaren JPMorgan Chase Bank'ın şubeleri olarak yeniden açılacak.

Hisseleri değer kaybetti

First Republic Bank'ın hisselerindeki değer kaybı sürdü ve cuma günü yüzde 50'den fazla düşen hisse fiyatları, yılbaşından bu yana da değerinin yaklaşık yüzde 99'unu kaybetti.