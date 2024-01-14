JPMorgan: TCMB'nin 'Yatırımcı Günleri' toplantısına ilgi büyüktü Merkez Bankası'nın New York'ta gerçekleştirdiği yatırımcı toplantısının ardından açıklama yapan JPMorgan, yatırımcıların toplantıya ilgisinin yoğun olduğunu belirtti.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ABD'de yatırımcıların talebi üzerine bir toplantı düzenledi.

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın katıldığı toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise online katıldı.

ABD'li yatırım bankası ve finansal hizmetler holding şirketi toplantıya ev sahipliği yaptı.

JPMorgan, uluslararası yatırımcıların, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın New York'ta düzenlediği ilk Yatırımcı Günü'ne yoğun ilgi gösterdiklerini bildirdi.

"TCMB'nin ilk Yatırımcı Günü'ne ev sahipliği yapmaktan onur duyduk"

JPMorgan Küresel Makro Araştırma Başkanı Luis Oganes adına yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

JPMorgan, bu hafta New York'ta düzenlenen ve sabit getirili ve hisse senedi yatırımcılarının yoğun ilgi gösterdiği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının ilk Yatırımcı Günü'ne ev sahipliği yapmaktan onur duydu.

Toplantıda politika planları paylaşıldı

Açıklamada, Türk yetkililerin bu toplantıda gelecek dönemde enflasyonla mücadele ve makroekonomik istikrarın sağlanmasına yönelik politika gündemlerini ve planlarını paylaştığı belirtildi.

Bakan Şimşek ile TCMB Başkanı Erkan'a teşekkür

Bakan Şimşek ile TCMB Başkanı Erkan'a son derece bilgilendirici geçen soru-cevap oturumu ve sunumları ile Yatırımcı Günü'nün açılışına ev sahipliği yapma ayrıcalığı verdikleri için teşekkür edildi.



Toplantıya JPMorgan uzmanları katıldı

JPMorgan uzmanlarının da toplantıda hazır bulunduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

Toplantının başarılı geçmesine katkı sağlayan J.P. Morgan Küresel Para Birimleri, Gelişen Piyasalar ve Gelişen Piyasalar Kredi Başkanı Stephen Jefferies'e, Türkiye Masası Başkanı Burak Kaynak'a, Türkiye Kıdemli Ülke Yetkilisi Mustafa Bağrıaçık'a, Kuzey Amerika Gelişmekte Olan Piyasalar Satış Müdürü Daniel Sanchez'e, Türkiye Ekonomisti Fatih Akçelik'e ve Gelişmekte Olan Piyasalar Stratejisti Saad Sıddıqui'ye teşekkür ederiz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)