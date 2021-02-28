Kadın matbaa ustaları görenleri şaşırtıyor

Antalya'da bir matbaada çalışan ustaların hepsinin kadın olması, görenleri şaşırtsa da burada 30 yıla varan sürelerle çalışan kadınlar, işlerini severek ve başarıyla yürüttüğünü söylüyor.

Matbaa ortamı makinelere verilen boyaların keskin kokusu, kağıtların ağır olması, yüksek ses ve genellikle penceresiz ortamlarda yapıldığı için çalışma koşulları açısından ağır bir iş. Gözler bu meslekteki ustaların erkek olmasına alışkın. Ancak bu manzaranın aksine Antalya'nın Alanya ilçesinde bir matbaanın basım bölümünde kadınlar uzun yıllardır birlikte çalışıyor.

UZUN YILLARDIR BİRLİKTELER

Ağır iş olarak görüldüğü için erkeklerin bile tercih etmekte zorlandığı matbaacılığı kadınlar uzun yıllardır severek yapıyor. Uzun yıllardır bir arada çalışan kadın matbaa ustaları yeni çıraklar da yetiştirmeyi ihmal etmiyor.

“KADINLAR İSTEDİĞİ ZAMAN YAPAMAYACAĞI İŞ YOK”

Yaklaşık 18 yıldır matbaada çalışan ve bu işi severek yaptığını ifade eden Feray Yaman (52), kadınların istedikten sonra yapamayacağı iş olmadığını söyledi. Yaman, "Ailede yuvayı yapan dişi kuş. Eşine yardımcı daha sonra da istediği zaman istediği işi erkek kadın ayırt etmeden Müslüman Türk kadının her işi başarabileceğine ben inanıyorum. Görüldüğü üzere çalışmalarımız da bu inancımı destekliyor." dedi.

“SADECE AĞIRLIKLARI KALDIRMAK ZOR GERİSİ ÇOK KOLAY”

Yaşadıkları zorluklardan da bahseden Yaman, tek sorunun ağırlık olduğunu belirtirken, "Sadece ağır olan şeyleri kaldırmak, taşımak zor oluyor. Ama zeka olarak baskı öncesi, baskı ve baskı sonrası işin toparlanması bizim için hiçbir sorun olmuyor, çok kolay." diye konuştu.

“BİZİM OJEMİZ MATBAA BOYASI”

30 yıllık matbaa ustası Kadriye Yaşar (53) bu mesleğe iş bulamadığı için erkeklere inat girdiğini ve şimdi severek yaptığını belirterek, "Bizim ojemiz de matbaa boyası." dedi.

“BU İŞ AŞK GİBİ”

Herkese bu mesleği önerebileceğini söyleyen Yaşar, şöyle konuştu:

"Kesinlikle herkese öneririm. Kadının yapamayacağı iş yoktur. İnşaatta çalışan kadınlarımız bile var, matbaayı neden yapmasınlar? Sadece tavsiyelerimiz bu meslekte dikkatli olmaları ki her meslekte öyle de özellikle matbaada dikkat, özveri gerekli. Sevmek lazım, çünkü erkekler bile pis iş diye girmek istemiyor. Bu işi sevmeleri lazım. Aşk gibi bir şey."