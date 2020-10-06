Kahramanmaraş'ta üretilen melez ceviz 'Diriliş'in hasadı verimli başladı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde 4 yıl önce melezleme ıslahıyla elde edilen "Diriliş" adlı ceviz türünde ilk hasat yapıldı.

Uzmanlar, Kahramanmaraş'ta 2016 yılında tescil ederek kamuoyuna duyurulan "Diriliş" çeşidi cevizin, bugüne kadar en çok tercih edilen Amerikan orijinli Chandler'den daha geç yapraklandığını ve iç oranının daha fazla olduğunu belirtiyor.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) desteğinde gerçekleşen çalışmanın yürütücüsü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sütyemez, ürünü verim açısından geliştirme faaliyetlerini sürdürdüklerini aktardı.

Sütyemez, elde ettikleri çeşidin ceviz yetiştiriciliğine büyük katkı sağlayacağını aktararak, bugünlerde ilk ürünleri almanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

“DİRİLİŞ ÇEŞİDİ GEÇ YAPRAKLANIR VE ERKEN HASAT EDİLİR”

Sütyemez, cevizin üretim aşamasında belirli bir ıslah programı çerçevesinde bir sürü kriterleri inceleyerek hareket ektiklerini aktardı.

Mehmet Sütyemez, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ancak bu çeşidin pratikte ceviz yetiştiricilerini ilgilendiren çok önemli iki özelliği var. Diriliş çeşidi geç yapraklanır ve erken hasat edilir. Şu anda dünyada en fazla yetiştirilen ceviz Amerikan orijinli Chandler türü cevizdir. Bu tür, geç yapraklanan kaliteli ve verimli bir türdür. Bizim Diriliş çeşidimiz ise Chandler cevizine göre ilk yapraklanmasını daha geç yapıyor ve ondan 15-20 gün önce hasat ediliyor."

“DİRİLİŞ'İN İÇ ORANI YÜZDE 52 İLE 54 SEVİYESİNDE”

Sütyemez, "Meyve kalitesine bakıldığında da Chandler'da iç oranı yüzde 47 ile 49 ortalamasındayken Diriliş'in iç oranı yüzde 52 ile 54 bandında bulunuyor. Bu yüzden bizim ceviz türümüz, dünya da en önemli tür kabul edilen Chandler’dan daha önemlidir. İnşallah yakın bir gelecekte de dünya ceviz yetiştiriciliğinde yerini alacaktır."