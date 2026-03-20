Kahve fiyatları dünyada düşerken Türkiye'de el yakıyor

Dünyada kahve fiyatları düşürken Türkiye'de kafelerde kahve fiyatları rekor kırdı.

Zincir kafelerde kahve içmenin maliyeti enflasyonun üzerinde arttı.

Özellikle üniversite öğrencileri, bu şartlarda kahveye hasret kaldı.

Ancak fiyat artışı nedeniyle kahve, özellikle gençler için gündelik alışkanlığın dışına çikti ve "lüks tüketim"e dönüştü.

4 yılda yüzde 780’lik artış, kahveyi gençler için adeta "ulaşılamaz keyif" haline getirdi.

KÜRESEL KAHVE FİYATLARI DÜŞÜYOR

Küresel kahve fiyatları son dönemde gerileme eğiliminde. Arzın artması (özellikle Brezilya’da iyi hasat beklentisi) fiyatları aşağı çekiyor.

2026 başında kahve fiyatları 6 ayın en düşük seviyesine indi.

Son verilere göre kahve fiyatları yıllık bazda yaklaşık yüzde 26 düşüş gösterdi.

TÜRKİYE’DE KAHVE FİYATLARINDA SERT ARTIŞ

küresel düşüşe rağmen Türkiye’de fiyatlar katlanarak artmaya devam ediyor.

Türkiye’de son 4 yılda kahve fiyatları yüzde 780’e varan artış gösterdi. Yani, son 4 yılda kafelerde bir fincan kahvenin fiyatı yaklaşık 8 katına çıktı

2021’de 12,5 TL olan bir fincan filtre kahve, 2025’te 110 TL seviyesine çıktı.

ZİNCİR KAFELER

Zincir kafelerde 2026 itibarıyla orta boy kahve fiyatları:

Türk kahvesi: 150 TL

Filtre kahve: 160 TL

Americano: 200 TL

Cappuccino: 230 TL

TÜRKİYE'DE KAHVE NEDEN PAHALI?

Türkiye kahvede yüzde 100’e yakın ithalata bağımlı. Döviz kurundaki artış doğrudan maliyetleri yükseltiyor. Navlun, enerji ve işletme giderleri zincirleme zam olarak yansıyor.

Ancak çok kısa sürede yapılan üst üste zamlar işletmelerin kâr amacı ile açıklanabiliyor.

Türkiye’de kahve pazarı 14,8 milyar TL büyüklüğe ulaşarak hızla genişliyor. Her geçen gün, caddelerde yeni bir kafe açılıyor.