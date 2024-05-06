Kakao fiyatları hızlı düştü Kakao fiyatları, arz endişelerinin hafiflemesiyle birlikte bu hafta tüm zamanların en hızlı haftalık düşüşünü kaydederek değerinden yüzde 24,4 kayıp verdi.

AA

Kakao fiyatları, emtia fiyatları arasında uzun zamandır yükseliş seyrine devam ediyordu.

Uzun süreli kuraklık ve şiddetli yağmur gibi kötü hava koşulları ürünün miktarını azaltmıştı.

Bitki hastalıkları nedeni ile kakao ağaçları öldü.

Fildişi Sahili ve Gana'daki büyük kakao fabrikalarının tohum maliyetlerini karşılayamadığı için üretimi kısma veya durdurma kararı almasıyla kakao fiyatları rekor kırmıştı.

Intercontinental Exchange'de, yıl başından bu yana yaklaşık 3 katına çıkarak tarihi zirve olan 11 bin 722 dolara ulaşan kakaonun ton başına fiyatı, bu hafta yüzde 24,4 azalarak tüm zamanların en hızlı haftalık düşüşünü kaydetti.

Ton fiyatı 8 bin 10 dolara düştü

Kakaonun ton başına fiyatı bu hafta 8 bin 10 dolara geriledi.

Nijerya'da kakao ihracatının artması, kakaoda arza ilişkin endişelerin azaldığını ortaya koyuyor.

Yatırımcılara yapılan teminat tamamlama çağrıları sonrasında kakao fiyatları sert geriledi.

Çikolata şirketleri gelecek sezon için kakao çekirdeği alımlarını erteledi

Rekor seviyedeki fiyatlar nedeniyle birçok trader ve çikolata şirketi gelecek sezon için kakao çekirdeği alımlarını erteliyor. Bu da kakao talebini olumsuz etkiliyor.

Fiyatlardaki rekor seviyeden sonra kâr satışları öne çıkıyor

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, arza ilişkin endişelerin yavaş yavaş geçmeye başladığını dile getirerek şöyle konuştu:

En büyük etkilerden bir tanesi de tabii bir senede üç katına yaklaşan bir fiyat vardı. Bu da doğal olarak ilk kâr satışlarının da gelmesine yol açıyor. Pozisyonlar kapanıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)