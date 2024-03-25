Kakao üretimi yetersiz kaldı: İthalatına sınırlama getirildi! Fiyatlar zirve yaptı Emtia piyasasında geçen hafta aşağı yönlü baskı hakim oldu. Tarım grubunda ise karışık bir seyir izlenirken kakao zirve tazeledi.

AA

Emtia piyasasında, geçen hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) diğer büyük merkez bankalarından daha geç faiz indirimlerine başlayabileceği endişesi sonucunda dolara talebin artmasıyla aşağı yönlü baskı hakim oldu.

Geçen hafta değerli metallerde altın haricinde düşüşler görüldü.

Altının ons fiyatı tarihi zirveyi gördü

Geçen hafta ons bazında altın yüzde 0,4 değer kazanırken, gümüş yüzde 1,9, platin yüzde 4,4, paladyum yüzde 8,5 değer kaybetti. Fed'in yıl sonuna kadar 3 faiz indirimi yapabileceğine dair tahminini korumasıyla altının onsu 2 bin 222,8 dolarla zirve tazeledi.

Elektrikli araçlara artan talepten dolayı, geleneksel araçlarda kullanılan katalitik konvartörlere talebin azalmasıyla platin ve paladyum fiyatları da düştü.

Bakırın libresi 13 ayın en yüksek seviyesinden geri döndü

Geçen hafta baz metallerde de satış baskısı hakimdi. Tezgah üstü piyasada fiyatlar libre bazında alüminyumda yüzde 1,6 artarken, nikelde yüzde 3,1, çinkoda yüzde 3, kurşunda yüzde 4,8 düştü. 4,14 dolarla Şubat 2023'ten bu yana en yüksek seviyeyi gören bakırın libresi ise bu seviyeden gerileyerek haftayı yüzde 3 değer kaybıyla tamamladı.

Enerji grubunda ise geçen hafta yükselişler görüldü

Haftayı Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,2, New York Ticaret Borsasında işlem gören doğal gazın İngiliz Termal Birimi (MMBtu) cinsinden fiyatı da yüzde 2,2 artışla tamamladı.

ABD’de hava sıcaklığının azalabileceğine yönelik öngörülerle doğalgaz talebi arttı.

Tarım grubunda karışık bir seyir izlendi

Geçen hafta Chicago Ticaret Borsasında kile başına fiyatlar buğdayda yüzde 5,3, mısırda yüzde 0,6 artarken, soya fasulyesinde yüzde 0,5, pirinçte yüzde 2,7 azaldı.

AB’nin Rusya ve Belarus'tan ithal edilecek tahıla vergi alacağına dair haberlerle buğday ve mısır fiyatları yükseldi.

Öte yandan Tayland'ın tarım arazilerini yakarak hava kirliliğine neden olan komşularından mısır ithalatını yasaklamayı planladığına dair haberler ve Buenos Aires Tahıl Borsası'nın, Arjantin'in mısır üretim tahminini 2023/24 sezonu için 56,5 milyon tondan 54 milyon tona düşürmesi de mısır fiyatlarında artışa neden oldu.

Kakao zirve tazeledi: Yüzde 10,7 artış

Intercontinental Exchange'te libre bazında fiyatlar, pamukta yüzde 1,8, şekerde yüzde 0,7 düşerken, kahvede yüzde 1,2 yükseldi. 8 bin 960 dolarla zirve tazeleyen kakaonun ton fiyatı ise geçen hafta yüzde 10,7 artış kaydetti.

Brezilya'da yağış miktarında düşüşlerin görülmesi kahve üretimine ilişkin endişe yarattı. Brezilya’da üretimin yükselmesi, şeker fiyatlarının düşmesine neden olurken, Brezilya realinin dolar karşısında değer kaybetmesi de şeker fiyatlarını negatif etkiledi.

Batı Afrika’da kakao arzına ilişkin endişeler devam ediyor.

İthalatına sınırlama

Batı Afrika'daki olumsuz hava koşulları ve Avrupalı ithalatçıların orman tahribatına neden olan ürünlerin ithalatına sınırlama getirmesi de kakao fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Mevcut kakao üretimi, talebi karşılamada yetersiz kaldı

Geçen yıl Batı Afrika'daki olumsuz yetiştirme koşulları ve mahsul hastalıkları, kakao üretimini kısıtladı ve kakao fiyatlarında yükselişe yol açtı. Mevcut kakao üretiminin talebi karşılamada yetersiz olmasından kaynaklı küresel açığın sürmesi bekleniyor.

Sert yükselişin nedeni El Nino hava olayı

Ayrıca, 2016'daki El Nino olayının kuraklığa ve kakao fiyatlarında sert yükselişler neden olmasının ardından, kakao fiyatları şu anda da mevcut El Nino hava olayı nedeniyle sert yükselmeye devam ediyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)