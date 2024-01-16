Kalifiye mesleklerin maaşları ofis çalışanlarınkini geçti Teknik uzmanlık, el becerisi ve fiziksel güç gerektiren işlerde çalışan mavi yakalıların aldıkları ücretler, son dönemde ofis ortamlarında çalışan beyaz yakalılarla ayrışıyor.

Özel Haber

Ofis ortamında çalışlara “beyaz yakalı”, fiziksel güç gerektiren işlerde çalışan işçilere de “mavi yakalı” deniyor.

Mavi yaka tamlaması, işçilerin genellikle mavi renkte iş kıyafetleri giymelerinden kaynaklanıyor.

Teknik uzmanlık, el becerisi ve fiziksel güç gerektiren bu iş türlerinde eleman arayışı çok. Çalışan ise zor bulunuyor.

İşlerinin uzmanları olan bu kesim işverenlerin gözdesi haline geldi.

Mavi yakalıların aldığı ücret, beyaz yakalıların aldıkları maaşın 2-3 katını buluyor.

Elde edilen kazanç farklılık gösteriyor

Mavi yakalıların kazançları yaptıkları işe, bölgeye ve tecrübelerine göre 40 bin lira ile 150 bin lira arasında değişiyor. İnşaat sektörü 150 bin liraya demirci, kalıpçı bulmakta zorluk yaşadıklarını söylüyor. Yine de ücretler büyük ölçüde farklılık gösteriyor.

Mavi yakalıların aylık kazançları

Kule vinç operatörleri ayda 150 bin lira alıyor.

Operatörün yardımcıları 70 bin lira kazanıyor.

Beton pompa operatörleri aylık 60 bin liraya çalışıyor.

Elektrik şefi ve kaynak ustası 80 bin lira alıyor.

Mekatronik teknikeri 40-55 bin lira arasında maaş alıyor

İnşaat ve restorasyon alanında çalışan işçiler, 60-70 bin lira arasında kazanıyor.

Arazi ve yollarda kullanılan iş makinelerinden biri olan ekskavatör operatörünün aldığı maaş ise 55 bin lira.

Güneş, rüzgar ve hidroelektrik gibi enerji kaynaklarında çalışan enerji uzmanı ve teknisyenler 45 bin lira maaş alıyor.

Dağıtım ve lojistik işlerinde çalışanlar 35-45 bin lira arasında kazanıyor.

Bir oto motor ustası 40 bin liraya çalışıyor.

Günlük kazananlar var

Mavi yakalılar bir kurumda çalışmayarak günlük yevmiye aldıklarında ise bu miktarların altında kazanç sağlamış oluyorlar.