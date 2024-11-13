Kalkınma bankaları, yılda 120 milyar dolar iklim finansmanı sağlayacak

AA

Dünya Bankası, dünyanın önde gelen çok taraflı kalkınma bankalarının 2030’a kadar gelişmekte olan ülkelere yılda 120 milyar dolar iklim finansmanı sağlamayı hedeflediğini bildirdi.

Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamada, söz konusu finansman sayesinde ülkelerin iklim hedeflerinin desteklenmesi ve özel sektörün seferberliğinin artırılmasının hedeflendiği belirtildi.

ORTAK BİLDİRİYE İMZA ATILDI

Açıklamada, Çok Taraflı Kalkınma Bankaları'nın (MDBs), Bakü’de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında ortak bir bildiriye imza attıkları belirtildi.

65 MİLYAR DOLAR KAYNAK

MDBs’lerin gelişmekte olan ülkeler için 2030’a kadar yılda 120 milyar dolar iklim finansmanı sağlamayı hedeflediği bilgisine yer verilen açıklamada, söz konusu finansman için özel sektörden 65 milyar dolar kaynak sağlanmasının planlandığı kaydedildi.

"PARİS ANLAŞMASI'NIN HEDEFLERİ İÇİN GÜÇLÜ DESTEK ŞART"

Yeni iklim finansmanına yönelik oluşturulması planlanan "Yeni Kolektif Sayısallaştırılmış Hedef"in (NCQG) önemine işaret edilen açıklamada, "Paris Anlaşması'nın hedeflerine ulaşmak için güçlü ve iddialı bir NCQG şarttır ve tarafları bu hedef konusunda güçlü bir sonuca ulaşmaya çağırıyoruz." denildi.