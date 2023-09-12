Kalkınma planında söz vatandaşta 12. Kalkınma Planı oluşturulmadan önce vatandaşın da fikrinin alınacağı anket başladı. Vatandaşlar 24 Eylül'e kadar ankete katılarak fikirlerini beyan edebilecek.

AA

12. Kalkınma Planı, 2024-2028 yıllarını kapsayacak 5 yıllık döneme ilişkin Türkiye'nin odaklanacağı hedef ve stratejileri ortaya koyacak.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, hazırlık çalışmaları süren 12. Kalkınma Planı ile ilgili politika adımlarının belirlenmesi için özel ihtisas komisyonları, çalışma grupları gibi teknik toplantılara ilave olarak vatandaşlara yönelik anket uygulanarak katılımcılığın geniş düzeyde sağlanması amaçlanıyor.

Yeni Kalkınma Planı, 2053 vizyonu doğrultusunda hazırlanırken Cumhuriyet'in 100. yılında ülkenin potansiyelini harekete geçiren bütüncül bir yol haritası niteliğinde tasarlanıyor.

Ankete katılım adresi

Bu çerçevede vatandaşlar, 24 Eylül'e kadar Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı internet sitesi (https://www.sbb.gov.tr/) üzerinden ankete katılım sağlayabilecek.

Anketin ilk bölümünde, Plan'ın temel konu başlıkları ve bu başlıklara ilişkin çeşitli politika seçenekleri arasından öncelik tercihinde bulunulabilecek.

Konular önem derecesine göre sıralanacak

Belirtilen başlıklar arasından önemli görülen 5'inin sıralanması istenirken, katılımcılar bu başlıklara ilişkin çeşitli politika seçeneklerinden oluşan çoktan seçmeli şıklardan tercih yapabiliyor.

Yeni ve özgün fikirleri iletmek mümkün

Açık uçlu bırakılan ikinci bölümde ise "Sizce On İkinci Kalkınma Planı'nın temel öncelikleri ve bu önceliklere yönelik politika uygulamaları neler olmalıdır?" sorusu yöneltilerek, vatandaşların yeni ve özgün fikirlerini ifade etmeleri isteniyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)