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Kamu bankalarından faiz indirimi atağı
Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının ardından kamu bankalarının kredi faizlerinde yeni düzenleme yapacağı gündeme geldi.
- Haber Merkezi
- 23.10.2021 - 17:55
- Güncelleme : 23.10.2021 - 18:04
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, Twitter’da yaptığı paylaşımda “Kamu bankaları kredi faizlerini merkez bankasının fonlama faizi (politika faizi) seviyesine çekti!” mesajını paylaşarak, kamu bankalarının kredi faizlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas'nın (TCMB) fonlama faizi (politika faizi) seviyesine çektiğini duyurdu.
BİR ÖNCEKİ POLİTİKA FAİZİ İNDİĞİNDE MEVDUAT FAİZİ DEĞİŞMEMİŞTİ
Merkez Bankası’nın eylül ayındaki politika faizi yüzde 19’dan 100 baz puanlık indirim sonrasında yüzde 18’e geldiğinde paralelinde kredi faizleri düşmemişti. Şimdi piyasanın beklentisi bu kez banka faizlerinin düşmesi yönünde.