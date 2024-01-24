Kamu ihalelerinde eşik değer ve parasal limitler yüzde 44,22 artırıldı Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler yüzde 44,22 oranına çıkartılarak güncellendi.

AA

Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlanan Kamu İhale Tebliği, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Kamu ihalelerinde eşik değerler ve parasal limitler yükseltildi.

Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler yüzde 44,22 artırılarak güncellendi.

Yeni oran, 1 Şubat 2024'ten itibaren yürürlüğe girecek.

Buna göre, Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Aralık 2023 dönemi Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (yüzde 44,22) artırılarak güncellendi.

Eski oran / Yeni oran

Eşik değerler ile parasal limitler ve tutarların bir önceki dönemle karşılaştırması şöyle:

31 Ocak 2024'e kadar olan eşik değerler ile parasal limitler ve tutarlar (TL) 1 Şubat 2024-31 Ocak 2025 döneminde uygulanacak eşik değerler ile parasal limitler ve tutarlar (TL)

Eşik değerler / Eşik değerler

7.916.776 / 11.417.574

13.194.664 / 19.029.344

290.284.533 / 418.648.353

Parasal limitler ve tutarlar

66.224.498 / 95.508.971

863.700 / 1.245.628

1.727.489 / 2.491.384

14.396.542 / 20.762.692

1.439.543 / 2.076.108

431.810 / 622.756

143.845 / 207.453

2.879.202 / 4.152.385

4.557.797 / 6.573.254

27.322 / 39.403

18.231.255 / 26.293.115

54.677 / 78.855

136.734.452 / 197.198.426

82.018 / 118.286

109.370 / 157.733

1.597.917 / 2.304.515

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)