Kamu ihalelerinde eşik değer ve parasal limitler yüzde 44,22 artırıldı

Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlanan Kamu İhale Tebliği, Resmi Gazete'de yayınlandı.
Kamu ihalelerinde eşik değerler ve parasal limitler yükseltildi.
Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler yüzde 44,22 artırılarak güncellendi.
Yeni oran, 1 Şubat 2024'ten itibaren yürürlüğe girecek.
Buna göre, Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Aralık 2023 dönemi Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (yüzde 44,22) artırılarak güncellendi.
Eski oran / Yeni oran
Eşik değerler ile parasal limitler ve tutarların bir önceki dönemle karşılaştırması şöyle:
31 Ocak 2024'e kadar olan eşik değerler ile parasal limitler ve tutarlar (TL) 1 Şubat 2024-31 Ocak 2025 döneminde uygulanacak eşik değerler ile parasal limitler ve tutarlar (TL)
Eşik değerler / Eşik değerler
7.916.776 / 11.417.574
13.194.664 / 19.029.344
290.284.533 / 418.648.353
Parasal limitler ve tutarlar
66.224.498 / 95.508.971
863.700 / 1.245.628
1.727.489 / 2.491.384
14.396.542 / 20.762.692
1.439.543 / 2.076.108
431.810 / 622.756
143.845 / 207.453
2.879.202 / 4.152.385
4.557.797 / 6.573.254
27.322 / 39.403
18.231.255 / 26.293.115
54.677 / 78.855
136.734.452 / 197.198.426
82.018 / 118.286
109.370 / 157.733
1.597.917 / 2.304.515Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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