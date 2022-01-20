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- Kamu ihalelerinde limitler yüzde 79,89 arttı
Kamu ihalelerinde limitler yüzde 79,89 arttı
KİK tarafından uygulanan Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler yüzde 79,89 artırılarak güncellendi.
- AA
- 20.01.2022 - 08:54
- Güncelleme : 20.01.2022 - 09:23
Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Aralık 2021 dönemi Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (yüzde 79,89) artırılarak güncellendi.
Kamu İhale Kurumu (KİK) tarafından hazırlanan Kamu İhale Tebliği, güncellenmiş hali ile Resmi Gazete'de yayınlandı.
ŞUBAT AYINDAN İTİBAREN YÜRÜRLÜKTE
Tebliğ, 1 Şubat 2022'den itibaren yürürlüğe girererek uygulanmaya başlayacak.
EŞİK DEĞER VE TUTARLARIN KARŞILAŞTIRILMASI
Eşik değerler ile parasal limitler ve tutarların bir önceki dönemle karşılaştırması şöyle: