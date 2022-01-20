Kamu ihalelerinde limitler yüzde 79,89 arttı

KİK tarafından uygulanan Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler yüzde 79,89 artırılarak güncellendi.

Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Aralık 2021 dönemi Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (yüzde 79,89) artırılarak güncellendi.

Kamu İhale Kurumu (KİK) tarafından hazırlanan Kamu İhale Tebliği, güncellenmiş hali ile Resmi Gazete'de yayınlandı.

ŞUBAT AYINDAN İTİBAREN YÜRÜRLÜKTE

Tebliğ, 1 Şubat 2022'den itibaren yürürlüğe girererek uygulanmaya başlayacak.

EŞİK DEĞER VE TUTARLARIN KARŞILAŞTIRILMASI

Eşik değerler ile parasal limitler ve tutarların bir önceki dönemle karşılaştırması şöyle: