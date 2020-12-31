Haberler

Ekonomi Haberleri

Kamu işçilerine ödenecek ikramiyelerin tarihi açıklandı

Kamu işçilerine ödenecek ikramiyelerin tarihi açıklandı

Kamu işçilerine ikramiyenin ilk yarısı 29 Ocak'ta, ikramiyenin ikinci yarısı ise 11 Mayıs'ta ödenecek. Yer altı maden işçilerine ikramiye ödemesi ise 24 Aralık'ta yapılacak.