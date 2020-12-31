- Haberler
- Ekonomi Haberleri
- Kamu işçilerine ödenecek ikramiyelerin tarihi açıklandı
Kamu işçilerine ödenecek ikramiyelerin tarihi açıklandı
Kamu işçilerine ikramiyenin ilk yarısı 29 Ocak'ta, ikramiyenin ikinci yarısı ise 11 Mayıs'ta ödenecek. Yer altı maden işçilerine ikramiye ödemesi ise 24 Aralık'ta yapılacak.
- AA & Ensonhaber
- 31.12.2020 - 09:02
- Güncelleme : 31.12.2020 - 09:48
Kamu işçilerine ödenecek ikramiyelerin tarihi ile ilgili Cumhurbaşkanlığı'nın kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.
İLK ÖDEME 29 OCAK'TA
Buna göre, 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2021 yılında ilave tediyenin birinci yarısı 29 Ocak 2021, diğer yarısı 11 Mayıs 2021 tarihinde ödenecek.
Söz konusu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına 2021 yılında, aynı Kanunun 2’nci maddesine göre ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının 24 Aralık 2021 tarihinde ödenmesine karar verildi.