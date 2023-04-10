Kamu işçisinin zam pazarlığında sıra taban ücret ve yüzdelik zamma geldi 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor. Gözler kamu işçilerini kapsayan taban ücret ve yüzdelik zam konusuna yoğunlaştı.

AA

Kamuda 700 binden fazla işçinin ücretlerine yapılacak zammın belirleneceği görüşmeler sürüyor.

Görüşmelerde işçi kesimini TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetleri temsil ediyor.

İşvereni, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) yetkilileri temsil ediyor.

İki taraf pazarlıkta belirli bir noktaya geldi.

Taban ücret ve yüzdelik zam belirlenecek

İkramiyenin de aralarında olduğu konu başlıklarında mutabık kalan tarafların, taban ücret ve yüzdelik zam konusundaki pazarlığı ise sürüyor.

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiriyor

Karayolları, Demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.

Brüt taban ücret teklifi: İşçi tarafı 15 bin lira- işveren tarafı 11 bin 500 lira

İşçi tarafının aylık brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi konusundaki ısrarı devam ederken TÜHİS'in ilk teklifi 11 bin 500 lira düzeyinde oldu.

Bu hafta tekrar görüşülecek

İşçi ve işveren tarafı, müzakereler kapsamında, kalan maddeleri görüşmek için TÜHİS'in ev sahipliğinde bu hafta tekrar bir araya gelecek.

Bütün ücretlere yüzde 15 refah payı ilave beklentisi

Görüşmelerde, işçileri temsil eden TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in belirlediği ortak taleplerde "aylık brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi, bunun yapılmasının ardından bütün ücretlere yüzde 15 refah payı ilave edilmesi" yer alıyor.

Birinci altı ay için yüzde 45 zam talebi

Taban ücret artışı ve refah payının eklenmesinden sonra ise birinci altı ay için yüzde 45, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylar için yüzde 5'er zam ve enflasyon farkı isteniyor.

İlave tediye isteği

Bunlarla birlikte, belediye ve il özel idare şirketlerindekiler de dahil tüm kamu işçilerine ilave tediye talep ediliyor.

Diğer sözleşmeler bu görüşmelerin sonucuna odaklandı

Öte yandan, yaklaşık 3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos itibarıyla başlayacak. Bu doğrultuda, kamu işçilerini ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerinin çerçevelerini belirlemesi açısından da önem taşıyor.