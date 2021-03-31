Kamu kurumları ve belediyelerin alımlarına şeffaflık geliyor

Kamu kurumları ve belediyeler, "Doğrudan Temin Satın Alma Platformu" kapsamında hızlı ve şeffaf bir şekilde hizmet alabilecek.

İhaleler tek bir portaldan şeffaflıkla uygulanabilecek. Doğrudan Temin Satın Alma Platformu, kamu kurum ve kuruluşlarıyla belediyeleri firmalarla dijital ortamda bir araya getirecek.

Ekonomi Reform Paketi'nde vurgulanan sistemle taşra idareleri ve belediyeler Türkiye'nin her yerinden çevrim içi teklif alarak, daha kaliteli ve ucuz seçenekleri değerlendirme fırsatı bulacak.

Kamu kurumları ve belediyeler, doğrudan temin limitleri dahilindeki tüm mal, danışmanlık, yapım ve hizmet kategorilerinde hızlı ve şeffaf bir şekilde hizmet temin edebilecek.

ORTAK PLATFORMDAN TEKLİF ALINABİLECEK

Platformun internet sitesine (www.dogrudantemin.com.tr) ücretsiz kayıt yaptıran kamu kurumları ve belediyeler, ihtiyaç duydukları mal ve hizmetler için teklif alabilecek.

MAL VE HİZMET ALIMINDA SIKINTI YAŞAYAN KURUMLAR İÇİN

Sistem, mal ve hizmet temini konusunda sıkıntı yaşayan taşradaki kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerin, Türkiye'nin her yerinden teklif alabilmesine ve bu teklifler içinden en uygununu seçebilmesine imkan tanıyacak.

KAMU KURUMLARI YAKLAŞIK 10 MİLYAR LİRALIK DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA SATIN ALMA YAPTI

Kamu kurum ve kuruluşları, 2021 için büyükşehir belediye sınırı dahilinde bulunan idarelerde 121 bin 405 liraya, diğer idarelerde ise 40 bin 443 liraya kadar olan satın alımları doğrudan temin usulüyle yapabiliyor.

2020 yılı "Kamu Alımları İzleme Raporu" verilerine göre, kamu kurumları, doğrudan temin yoluyla 9 milyar 439 milyon 234 bin lira tutarında satın alma işlemi gerçekleştirdi.

Bu harcamaların sektörel dağılımı ise "Mal alımları 6 milyar 967 milyon 524 bin lira, hizmet alımları 2 milyar 68 milyon 592 bin lira, danışmanlık hizmeti alımları 23 milyon 976 milyon lira" olarak gerçekleşti.

Kamu kurumları ve belediyeler doğrudan temin limitleri sınırları kapsamında 2020'de yapım onarım ve tadilat işleri için de 379 milyon 142 bin lira tutarında harcama yaptı.

HALKBANK MÜŞTERİLERİNE YÜZDE 20 İNDİRİM

Doğrudan Temin Satın Alma Platformu Koordinatörü Emrah İnanç, "Halkbank ile yapmış oldukları iş birliği kapsamında platformumuzu kullanan Halkbank müşterisi tedarikçilere yüzde 20 indirim imkanı sunulmaktadır." dedi.