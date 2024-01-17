Yatırım programından madenciliğe 106 milyar lira kaynak ayrıldı Yatırım planı programı açıklandıktan sonra ulaştırmada, enerjide, tarımda yapılacak yatırımlara ayrılan kaynaklar belli oldu. Enerji alanında da çeşitli projelerde kullandırılmak üzere kamu kurumlarına yatırımların yapıldığı görüldü.

AA

Türkiye, kendi enerjisini ortaya çıkartarak, dışa bağımlılığını azaltmayı ve dış ticaret açığını önlemeyi planlıyor.

Bu yıl kamu kurumları tarafından yürütülecek 12 bin 41 projeye 1 trilyon liranın üzerinde ödenek tahsis edildi.

2024 Yılı Yatırım Programı'na göre kamunun madencilik sektörü yatırımları için bu yıl ayrılan kaynak tutarı 106 milyar lira oldu.

Madencilik konusunda faaliyet gösteren kurumlara sağlanacak destek ile projeler yürütülerek aynı zamanda vatandaşın önemli bir gideri olan enerjideki maliyetlerinin de azaltılması gündemde.

Madencilikte 47 proje desteklenecek

Madencilik sektörüne yönelik kaynak miktarı ise 47 proje için yaklaşık 106 milyar lira olarak belirlendi.

Söz konusu ödeneğin 103 milyar 865 milyon liralık kısmı, kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) yatırımlarına ayrıldı.

En fazla kaynak TPAO Genel Müdürlüğü'ne

Bu alanda en fazla kaynak, 99 milyar 815 milyon lirayla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğü'ne tahsis edildi. TPAO, yeni projeler için 46 milyar 766 milyon lira harcama yapacak. Kurumun toplamda 10 projesi bulunuyor.

Türkiye Kömür İşletmeleri, ödenekte ikinci kurum oldu

Sektörde en fazla kaynak ayrılan ikinci kurum, yerli kömür üretiminde Türkiye'nin en önemli kamu kuruluşu Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürlüğü oldu. Kurumun 6 projesi için 2 milyar 100 milyon lira kaynak tahsis edildi.

MTA Genel Müdürlüğü kaynağı: 2 milyon lira

Programda, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü'ne de 6 projesi için 2 milyar lira kaynak ayrıldı.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün 11 projesi var

Yüksek proje sayısıyla dikkati çeken Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 11 proje için çalışma yürütecek. Kuruma, projeleri için 1 milyar 600 milyon lira, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne ise 7 proje için 145 milyon lira kaynak verildi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na 250 milyon lira kaynak

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü'ne de madencilik sektöründe bu yıl 4 proje için 250 milyon lira kaynak tahsis edildi.

Elektrik Üretim AŞ'ye 100 milyon lira

Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürlüğü de madencilik sektöründe kaynak ayrılan kurumlar arasında yer aldı. 3 proje için kurum 100 milyon lira kaynak kullanacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)