Kamu taşınmazları bazı sektörlerdeki yatırımcıların hizmetine sunuluyor

Yatırım ve istihdamın teşviki doğrultusunda 2021-2023 döneminde toplam 60 milyon metrekare yüzölçümlü Hazine taşınmazının arzının gerçekleştirileceği duyuruldu.

2021 yılı Bütçe Gerekçesi Raporu'na göre yatırımların desteklenmesi amacıyla Hazine'ye ait taşınmazların; tarım, hayvancılık, eğitim, turizm ve diğer amaçlı yatırımların teşviki doğrultusunda kullandırılması sağlanacak.

TARIM, HAYVANCILIK, EĞİTİM, TURİZM YATIRIMLARININ TEŞVİKİ DOĞRULTUSUNDA KULLANDIRILACAK

Ayrıca proje bazlı yatırımlara arazi desteği sağlamak için Hazine taşınmazları arz edilecek.

Söz konusu taşınmazların arzının alternatif kullanım alanlarına göre gerçek ve tüzel kişilerin talepleri de göz önünde bulundurularak hızlı bir şekilde sağlanması, gayrimenkul sektörünün yönlendirilmesi, Hazine taşınmazlarının daha etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması amaçlanıyor.

60 MİLYON METREKARE YÜZÖLÇÜMLÜ HAZİNE TAŞINMAZININ ARZI GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Böylece yatırım ve istihdamın teşviki doğrultusunda oluşturulan Hazine taşınmaz portföyü genişletilerek yatırımcılara sunulacak. 2021-2023 döneminde toplam 60 milyon metrekare yüzölçümlü Hazine taşınmazının arzı gerçekleştirilecek.

Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca yaklaşık 1 milyon 100 bin metre yüzölçümlü Hazine taşınmazı üzerinde, 22 milyar lira sabit yatırım tutarlı ve 4 bin 623 kişi istihdamla yatırımcılar lehine 49 yıl süreli bedelsiz irtifak hakkı tesis edildi.

YATIRIMCIYA EK SÜRE İMKANI TANINIYOR

Yatırımların teşviki kapsamında daha önce mülkiyeti Hazine'ye, özel bütçeli idarelere, belediyelere veya il özel idarelerine ait olan ve yatırım yapılmak amacıyla gerçek veya tüzel kişilere bedelsiz devredilen veya süresiz kullanma izni verilen taşınmazlar üzerinde yapılacağı belirtilen yatırımların tamamlanmasına imkan sağlamak üzere ek süre tanınırken, buna ilişkin işlemlere de devam edilecek.

49 YILLIK SÖZLEŞME SÜRESİ

Turizm yatırımcı ve işletmecilerinin sözleşme sürelerinin bitmesi beklenmeden yeni bedel üzerinden sözleşme imzalanıp, sürenin 49 yıla kadar uzatılması sağlanıyor. Böylece bu yatırımcıların kredibilitesinin artırılması yoluyla turizm tesisleri yenileniyor. Bu kapsamda 164 turizm tesisinin irtifak hakkı süresi 49 yıla kadar uzatıldı. Konuya ilişkin işlemlere devam edilecek.

TARIM YATIRIMLARI İÇİN HAZİNE TAŞINMAZI

Hazine taşınmazları üzerinde üretim yapan çiftçilere kolaylık sağlanması amacıyla Hazine'ye ait tarım arazilerinin ecrimisil ödenerek kullanılması yerine kira sözleşmesiyle kullanılmasını sağlamaya yönelik düzenleme yapıldı. Buna göre, Hazine'ye ait tarım arazileri kullanıcılarına 10 yıla kadar doğrudan kiralanabiliyor ve kira bedelleri cari yıl için belirlenen ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden hesaplanıyor. Kira bedellerinin tahsilatı hasat sezonu da dikkate alınarak yıl sonunda tek seferde yapılıyor. Ayrıca kira süresi sonunda yükümlülüklerini yerine getirenlere kira süresini yeniden uzatma veya 10 yıl boyunca kullananlara doğrudan satın alma hakkı tanınıyor.

TIBBİ, AROMATİK VE SÜS BİTKİ TÜRLERİNİN İTHALATININ AZALTILMASI HEDEFLENİYOR

Tıbbi, aromatik ve süs bitki türlerinin ithalatının azaltılarak ülkede üretilmesini teşvik etmek üzere bunları yetiştirmek isteyen vatandaşlara Hazine taşınmazlarını kiralama kolaylığı da sağlandı. Bu kapsamda Hazine taşınmazları belirli programlar dahilinde gerçek veya tüzel kişilere kiralanmak üzere ilana çıkarılıyor. Hazine taşınmazları, tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkilerinin üretimi yapılmak üzere çok yıllık bitkiler için 10 yıla, tek yıllık bitkiler için ise 5 yıla kadar sürelerle rayiç bedelin binde biri üzerinden kiraya veriliyor.

AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI İÇİN KİRALANDIRMA FAALİYETLERİ

Başta ceviz, badem olmak üzere kavak, kızılağaç, okaliptüs, badem, Antep fıstığı, zeytin, ceviz, fıstık çamı, kızılçam, sedir, köknar, ladin, akasya gibi türlerde ağaçlandırma amaçlı kiralamaları desteklemek için Hazine taşınmazlarının arz edilmesi çalışmaları da yapılıyor. Ceviz, badem ve Antep fıstığının üretiminin artırılması amacıyla bu ürünlerin yetiştirilmesinde yüksek verim elde edilebilecek illerin belirlenmesi çalışmaları sürdürülecek ve Hazine taşınmazları bu amaçla arz edilecek.

TOPRAKSIZ ÇİFTCİLERE ÖZEL

Tarım ve Orman Bakanlığı ile yürütülen topraksız ve yeterli toprağı olmayan çiftçilerin tarımsal faaliyette bulunmalarını sağlamak amacıyla nüfusa kayıtlı oldukları veya ikamet ettikleri köy ve mahallelerde bulunan Hazine taşınmazlarının, 20 yıla kadar kiralanmasına ilişkin proje de yürütülecek. Proje kapsamında 40 milyon metrekare yüzölçümlü tarım arazisinin kiralanması hedefleniyor.