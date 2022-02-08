Kamuda 'doğrudan temin' alımlarında yeni dönem başladı

Kamu alımlarında saydamlığın artırılmasına, kamu kurumlarının ihtiyaçlarının uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasına yönelik dijital dönüşüm çalışmaları yapılıyor.

Kamu İhale Kurumu (KİK), "doğrudan temin" yöntemiyle yapılan alımların elektronik ortama taşınmasına yönelik çalışmalar kapsamında ilk fazı uygulamaya aldı.

Kamu İhale Kurumu'nun, "doğrudan temin"lerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesine yönelik ilk fazı hayata geçirmesiyle alımlar Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden duyurulmaya başlandı ve rekabete daha açık hale geldi.

TEMİNLER EKAP ÜZERİNDEN DUYURULUYOR

Söz konusu teminler, artık önceden Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden duyurularak, rekabete daha açık gerçekleştiriliyor.

Kurum, kamu alımlarında saydamlığın artırılmasına, kamu kurumlarının ihtiyaçlarının uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasına, kamu kaynaklarının verimli kullanılmasına yönelik dijital dönüşüm çalışmalarına devam ediyor.





YENİLİKLER HAYATA GEÇİYOR

Kamu İhale Kanunu kapsamındaki ihaleleri elektronik ortama taşıyan uygulamaları 2017'de başlatan Kurum, bu yıl da "doğrudan temin" yöntemiyle yapılan alımların elektronik ortamda gerçekleştirilmesine yönelik yenilikleri hayata geçiriyor.

Bu kapsamda, 2021 yılında başlatılan çalışmaların ilk fazı 1 Şubat'ta tamamlanarak devreye alındı. Uygulama çerçevesinde Kamu İhale Kanunu'nun ilgili maddesine göre yapılacak doğrudan teminler ile istisna alımları ve kapsam dışındaki alımlara ilişkin doğrudan temin çalışmaları, alım öncesi EKAP üzerinden duyurulabiliyor.

2021 yılında yaklaşık 13 milyar lira tutarında 544 bin doğrudan temin ihalesi yapıldı. Bunlara yönelik duyuru imkanı getirilmesiyle söz konusu alımlar rekabete daha açık hale geldi.

Doğrudan temin yoluyla yapılacak alımlara katılmak isteyen kişiler ile alımlara ilişkin bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, "ekap.kik.gov.tr" internet adresindeki "Doğrudan Temin Arama Sayfası"ndan alım duyurularına ve dokümanlarına ücretsiz ulaşabiliyor.

İKİNCİ FAZDA TEKLİFLER EKAP'TAN ALINABİLECEK

Çalışmanın ikinci fazında doğrudan temin yoluyla yapılacak alımlarda tekliflerin, EKAP üzerinden elektronik olarak verilmesi sağlanacak.

Haziran ayına kadar tamamlanması planlanan çalışmalar sonucu, doğrudan temin yoluyla yapılan alımlara ilişkin işlemler bütünüyle elektronik ortamda yürütülebilecek.